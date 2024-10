Accueil » Spotify : Plus besoin de télécharger, la sauvegarde hors ligne révolutionne l’écoute

J’ai récemment dû prendre un vol sans Wi-Fi. Et, bêtement, je n’ai téléchargé aucune de mes playlists Spotify au préalable. Mais, je n’aurai peut-être pas besoin de faire quoi que ce soit la prochaine fois que je prendrai l’avion, car Spotify déploie une fonction de sauvegarde hors ligne qui enregistre automatiquement la musique dans une playlist hors ligne.

Ainsi, fini les interruptions musicales intempestives dans les transports ! Spotify lance une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde hors ligne qui vous permettra de continuer à écouter vos morceaux préférés même lorsque votre connexion Internet est défaillante. Techniquement parlant, le système de cache de Spotify fournit déjà une certaine redondance hors ligne.

La sauvegarde hors ligne crée automatiquement une playlist de vos titres récemment écoutés en utilisant les données mises en cache. Accessible depuis votre page d’accueil Spotify, cette playlist vous permet de naviguer par artistes et albums.

L’application Spotify enregistre automatiquement plusieurs gigaoctets de données de chansons, d’artistes et d’images sur votre appareil pour atténuer les pertes de connexion Internet temporaires et réduire la consommation de bande passante.

Comment activer la sauvegarde hors ligne sur Spotify ?

Pour profiter de cette fonctionnalité, assurez-vous d’avoir activé l’option d’écoute hors ligne dans les paramètres de l’application et d’avoir écouté au moins 5 chansons récemment. Vous pourrez ensuite retrouver votre playlist hors ligne sur votre page d’accueil lorsque vous serez déconnecté d’Internet. Et si cette playlist vous plaît, vous pouvez la sauvegarder avec vos autres playlists.

Spotify propose déjà le téléchargement de titres et de playlists pour une écoute hors ligne aux abonnés Premium. Cependant, cette option nécessite une action manuelle. La sauvegarde hors ligne offre une solution plus pratique en créant automatiquement une playlist à partir de vos écoutes récentes.

Déploiement mondial pour les abonnés Premium

Cette fonctionnalité est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs Spotify Premium dans le monde. Si vous êtes abonné Premium, désactivez votre connexion internet et vérifiez si la nouvelle playlist automatique apparaît sur votre page d’accueil.

La sauvegarde hors ligne est disponible sur Android et iOS cette semaine et prend en charge Android Auto et CarPlay. Cette fonctionnalité ne prend pas en charge les podcasts.

Avec la sauvegarde hors ligne, Spotify offre une expérience d’écoute continue et sans interruption, même lorsque vous êtes déconnecté. Une fonctionnalité qui ravira les voyageurs, les usagers des transports en commun et tous ceux qui souhaitent profiter de leur musique sans se soucier de leur connexion internet.