Les bracelets intelligents pourraient être la prochaine grande fonctionnalité de l’Apple Watch

L’Apple Watch a peut-être eu du mal à faire des progrès radicaux au cours des dernières générations, mais une mise à niveau potentiellement importante pourrait bientôt être proposée : des bracelets intelligents capables de dialoguer avec la montre et de déclencher de nouveaux modes.

Les appareils d’Apple, en particulier l’iPhone et l’Apple Watch, sont associés à une multitude de fabricants tiers qui proposent des périphériques compatibles avec eux. Cependant, Apple est dans une position unique pour créer des accessoires qui se démarquent dans la mer d’options tierces en créant une relation spécifique entre ses produits.

Un nouveau brevet récemment accordé à la société laisse entendre qu’Apple pourrait, à un moment donné, sortir un type spécial de bracelets pour l’Apple Watch, qui aurait un effet unique une fois placé sur celle-ci. En fait, le brevet parle de deux effets uniques : l’activation d’une application particulière et la modification du thème affiché pour qu’il corresponde à la couleur du bracelet.

À l’heure actuelle, les bracelets de l’Apple Watch sont muets et se glissent simplement dans la smartwatch pour lui donner un nouveau look.

Comme le mentionnent les gens d’AppleInsider, Apple avait déjà reçu un autre brevet qui est quelque peu lié à celui-ci. Il décrit un type de bracelet Apple Watch dont l’utilisateur pourrait changer la couleur à volonté. Comment cela pourrait-il se produire ? Eh bien, pour simplifier, la montre appliquerait une tension à un bracelet doté d’une couche électrochrome tissée en filaments.

Bien que cette astuce soit potentiellement intéressante, elle n’est pas non plus révolutionnaire. Néanmoins, cela pourrait être pratique si vous avez plusieurs bracelets différents pour différentes activités. Par exemple, si vous connectez un bracelet de fitness, l’Apple Watch pourra passer en mode fitness, tandis qu’un bracelet étanche déclenchera des fonctions adaptées à la natation, comme l’activation du mode « Écluse à eau ».

Un simple brevet pour le moment

Ce nouveau brevet semble plus réaliste, car il requiert simplement l’utilisation de la communication en champ proche (NFC). La montre lirait l’étiquette NFC insérée dans le bracelet et l’identifierait, ce qui pourrait donner lieu à une sorte de réaction. Ce système pourrait également être utilisé pour avertir le porteur qu’il possède un produit Apple original/certifié.

Il s’agit encore d’un brevet, nous ne pouvons donc pas être certains que l’idée se transformera en un produit réel ou non, mais cela semble être un moyen parfait pour Apple de mieux contrôler et de tirer profit de son populaire wearable. Ce qui serait encore plus cool, c’est le bracelet à couleur changeante. De nombreux propriétaires de smartwatches les utilisent comme accessoires de mode, ce qui ferait de l’Apple Watch le nec plus ultra en termes de polyvalence.