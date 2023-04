Samsung dévoilerait une tablette pliable dans le courant de l’année

Les Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung devraient être présentés au cours du second semestre 2023.

Outre un écran de 10 pouces ou plus, on peut s’attendre à ce que l’appareil Galaxy Z Tab pliable affiche un prix élevé, qui pourrait rivaliser, voire dépasser, les 1 800 euros du Galaxy Z Fold 4. En ce qui concerne le calendrier, Samsung préférerait probablement sortir une table pliable cette année, ce qui lui donnerait une longueur d’avance sur Apple. Ce dernier aurait un iPad pliable prêt en 2024, selon Ming-Chi Kuo, analyste d’Apple chez TF International.

La Galaxy Z Tab pourrait être dotée d’un écran à triple pliage qui permettrait à l’appareil d’être plié de telle sorte que l’un des trois pliages agisse comme un écran de couverture pour fournir certaines fonctionnalités du smartphone. Lorsqu’il est complètement ouvert, l’écran de la tablette serait plus orienté vers le paysage que vers le portrait du Galaxy Z Fold 4. En 2021, des rendus ont fait surface d’une tablette pliable appelée Galaxy Z Fold Tab qui comprenait trois écrans, deux charnières et une station d’accueil magnétique sur le châssis de la tablette pour charger le stylet S Pen.

Il n’y a pas de rumeurs de spécifications à transmettre, mais on peut imager qu’ une Galaxy Z Tab pliable serait dotée d’un écran pliable beaucoup plus grand que l’écran de 7,6 pouces qui apparaît lorsque vous ouvrez le Galaxy Z Fold 4 . Sinon, Samsung n’aurait aucune raison de fabriquer l’appareil puisque le Galaxy Z Fold 4 est déjà disponible. Un écran de 10 pouces ou plus ferait l’affaire.

Exclusive: Z Tab, foldable tablet to launch alongside Galaxy Tab S9 this year