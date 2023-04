Google annonce des améliorations majeures pour sa nouvelle application Home

Après un test public réussi de la nouvelle application Home lancée en novembre, Google a annoncé certaines des améliorations qu’il a décidé d’apporter aux personnes inscrites au programme Public Preview. Grâce aux commentaires reçus, Google a pu déployer de nombreuses mises à jour et améliorations importantes au cours des derniers mois, et certaines d’entre elles sont prêtes pour le primetime.

Tout d’abord, l’option permettant de réorganiser vos favoris pour obtenir une vue d’accueil personnalisé est désormais disponible pour les utilisateurs du programme Public Preview. Si vous faites partie du programme de test, vous pourrez profiter de cette nouvelle fonctionnalité dès cette semaine. Elle vous permettra de réorganiser tout ce qui est épinglé dans votre onglet Favoris.

Une autre amélioration importante apportée à l’application Home concerne les caméras. Google a confirmé avoir lancé le déploiement d’améliorations concernant la vitesse d’affichage en direct des caméras, ainsi que la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent accéder aux enregistrements de leurs caméras. Ces améliorations n’auraient pas été possibles sans les commentaires des utilisateurs de l’application Home depuis le début des tests, il y a près de 6 mois.

Enfin, Google a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités dans la Public Preview de l’application Home pour Wear OS. Les propriétaires de caméras et de sonnettes Nest seront ravis d’apprendre qu’ils recevront des notifications contenant des images sur leur montre Wear OS. Il sera ainsi beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe en un coup d’œil. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible pour toutes les caméras et sonnettes Nest lancées en 2021 ou plus tard.

N’oubliez pas que vous devez utiliser la nouvelle application Home pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités, alors n’oubliez pas de vous inscrire au programme preview si vous ne l’avez pas encore fait. Google étant satisfait des résultats du programme Public Preview, il faut s’attendre à ce que d’autres nouvelles fonctionnalités soient lancées dans les semaines à venir.