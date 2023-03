Ecovacs présente trois nouveaux aspirateurs robots pour les maisons de toutes tailles

Ecovacs est l’un des plus grands noms dans le monde des aspirateurs robots, et la société cherche à maintenir cette domination en 2023 avec le lancement de trois nouveaux produits.

Le trio d’aspirateurs robots DEEBOT, dont les prix varient entre 650 et 1 300 dollars, est conçu pour des maisons intelligentes de tailles et de besoins différents, ce qui permet à chaque famille d’y trouver son compte.

Le Deebot T10 Omni est le plus convaincant des trois — et c’est aussi le plus cher, à 1 300 dollars. Cependant, il apporte beaucoup, puisqu’il est équipé du nouveau système de balayage Ozmo Turbo 2.0 avec brosses rotatives, de la possibilité de prendre des commandes vocales sans produit tiers, et d’une station d’accueil avec des capacités de nettoyage et de vidage automatiques. Il est conçu pour les foyers de toutes tailles, mais il devrait être le plus attrayant pour les familles nombreuses qui ont beaucoup de passage (ou de pattes) dans leur maison.

Le Deebot T9+ est également conçu pour les ménages très occupés, et il comprend même un désodorisant intégré pour aider à éliminer les odeurs de votre maison pendant qu’il nettoie. Ecovacs affirme que le T9+ a été conçu en pensant aux jeunes enfants, car son système de détection a été conçu pour éviter les « non -aspirants » tels que les jouets, les clés ou tout autre petit bibelot laissé sur le sol. Il n’est pas aussi avancé que le T10 Omni, mais il offre tout de même des capacités d’aspiration et de nettoyage pour nettoyer toute la maison — et son prix de 800 dollars est un peu plus abordable.

La nouveauté la moins chère d’Ecovacs est le Deebot N10 PLUS, conçu pour les petits appartements ou les foyers moins chaotiques. Capable de passer la serpillière et l’aspirateur simultanément (grâce à un système Ozmo analogue à celui du T10 Omni), le N10 Plus peut nettoyer toute votre maison sans aucune intervention manuelle. Il est également doté de la technologie TrueMapping, qui lui permet de scanner correctement chaque centimètre de votre maison afin de fournir un nettoyage optimal. Mieux encore, il est livré avec une station d’accueil qui permet au robot de se vider pendant des mois. Le Deebot N10 Plus coûte 650 dollars, ce qui le place dans le haut de gamme des aspirateurs robots et des balais à franges d’entrée de gamme, même s’il apporte des fonctionnalités avancées à votre maison.

Ces trois aspirateurs robots ne sont pas encore disponibles sur le site Web d’Ecovacs France.