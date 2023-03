Le Pixel 8 pourrait utiliser le chipset Exynos 2300 modifié pour son Tensor 3

Lors de la conférence des développeurs Google I/O 2023 en mai, Google devrait présenter un certain nombre d’autres produits, tels que le Pixel 7a, le Pixel Fold et la Pixel Tablet. J’ai hâte de voir ce qui nous attend !

Selon les rapports, le Exynos 2300 (ou Quadra) sera doté d’un puissant cœur de CPU Cortex-X3 fonctionnant à une fréquence maximale de 3,09 GHz, ainsi que de quatre cœurs Cortex-A715 cadencés à 2,65 GHz et de quatre cœurs Cortex-A510 cadencés à 2,1 GHz . Il sera également équipé du GPU semi-personnalisé Xclipse 930 de Samsung, basé sur l’architecture RDNA2 d’AMD et dont la vitesse maximale est de 1,4 GHz.