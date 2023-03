Instagram va lancer des résultats de recherche publicitaires et des « publicités de rappel »

Meta, la société mère d’Instagram, a annoncé le lancement de deux nouveaux outils qui offriront des possibilités supplémentaires de publicité sur le populaire réseau social.

En réponse à la faible demande de publicité, Meta teste des publicités dans les résultats de recherche qui atteindront les personnes recherchant activement des entreprises, des produits et du contenu. Les publicités s’afficheront dans les fils d’actualité des utilisateurs lorsqu’ils feront défiler les messages de leurs résultats de recherche.

Meta vient d’annoncer le lancement de deux nouveaux produits publicitaires qui donneront aux entreprises plus d’opportunités de se connecter avec leur public. Avec les annonces de rappel et les annonces dans les résultats de recherche, les entreprises auront encore plus de moyens de se faire découvrir et de créer des liens significatifs avec leurs clients.

Instagram teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’accéder plus facilement à leurs bobines récemment partagées.

Publicités de rappel

Instagram facilite désormais la promotion et la publicité des événements ou lancements à venir pour les entreprises grâce à son nouveau format publicitaire appelé « Reminder Ads ». Cette fonctionnalité, qui a récemment été testée avec des marques comme Starz, sera bientôt disponible pour tous les annonceurs. Les publicités de rappel permettent aux annonceurs de susciter l’anticipation et la sensibilisation pour des moments à venir.

Instagram permet désormais aux utilisateurs de recevoir des rappels d’événements un jour avant, 15 minutes avant, mais aussi au moment de l’événement. Cela profite à la fois aux utilisateurs et aux entreprises, car cela apporte de la commodité aux utilisateurs et aide les entreprises à stimuler l’engagement en rappelant aux personnes intéressées les événements à venir.

Publicités dans les résultats de recherche

Meta étend sa portée en testant des publicités dans les résultats de recherche, afin de cibler les personnes qui recherchent activement des entreprises, des produits et du contenu. Ces annonces apparaîtront dans un flux défilant auquel les utilisateurs pourront accéder lorsqu’ils cliqueront sur un message dans les résultats de recherche. Meta prévoit de rendre cette fonctionnalité disponible dans le monde entier au cours des prochains mois, ce qui permettra aux entreprises d’atteindre un vaste public par le biais des résultats de recherche.

Grâce à la nouvelle fonction de placement des annonces, les utilisateurs du monde entier commenceront à voir des annonces pertinentes dans leurs résultats de recherche. Par exemple, si vous recherchez « Soins de la peau », vous verrez apparaître des annonces correspondant à votre recherche. Les annonces sont faciles à repérer, car elles portent la mention « Sponsorisé » sous le nom du compte.

Selon un rapport de Techcrunch, ces outils amélioreront la capacité de Meta à générer plus de revenus. Le rapport sur les résultats de l’entreprise pour le quatrième trimestre 2022 a révélé une baisse des recettes publicitaires de 32,6 milliards de dollars à 31,2 milliards de dollars. La directrice financière de Meta, Susan Li, a attribué cette baisse à la faiblesse de la demande publicitaire en raison du « paysage macroéconomique incertain et volatil. »

Disponibilité

Les annonces de rappel sont désormais disponibles pour tous les annonceurs à partir d’aujourd’hui. Quant aux annonces dans les résultats de recherche, elles sont encore en phase de test, mais l’entreprise a l’intention de lancer cette fonctionnalité dans le monde entier au cours des prochains mois.

En annonçant deux nouveaux produits publicitaires, Meta, a posté :