Google annonce des fonctionnalités d’IA dans Gmail, Docs et autres

Les utilisateurs des produits de Google Workspace bénéficieront bientôt d’un coup de pouce high-tech. L’entreprise technologique a annoncé qu’elle allait ajouter l’IA à sa suite d’applications Workspace. Cela signifie que les utilisateurs de Gmail, Docs et d’autres applications Google disposeront bientôt d’un puissant nouvel outil.

L’écriture assistée par l’IA fait fureur en ce moment, et Google s’est empressé de mettre en place des fonctionnalités d’IA dans ses applications et services. Gmail et Google Docs sont les premiers à bénéficier de nouvelles fonctionnalités d’écriture et de réécriture assistées par ordinateur.

Heureusement, les premières fonctionnalités d’IA de Google ne sont pas un simple chatbot greffé sur une application ou un service existant, mais elles reprennent certaines des fonctionnalités testées par Microsoft dans Bing Chat et Edge. Google Docs disposera bientôt d’une fonction qui vous aidera à commencer à écrire. Par exemple, si vous tapez « Offre d’emploi pour un représentant commercial régional », vous obtiendrez une description de poste, avec des boutons pour essayer une autre génération.

L’entreprise a déclaré dans un article de blog : « Tapez simplement un sujet sur lequel vous aimeriez écrire, et un brouillon sera instantanément généré pour vous. Avec votre partenaire IA collaboratif, vous pouvez continuer à affiner et à éditer, en obtenant plus de suggestions si nécessaire ».

Google teste également une fonction de réécriture dans Docs et Gmail, qui peut prendre des extraits de votre texte et les réécrire dans l’une des différentes tonalités possibles. Par exemple, vous pouvez convertir vos notes rapides d’une réunion en un résumé plus soigné en un seul clic. L’annonce de Google comprend des options telles que « formaliser », « élaborer », « raccourcir », « buller » et « je me sens chanceux ».

Vous devrez intervenir !

Google n’attend pas de vous que vous copiiez et colliez simplement la réponse générée par l’IA et que vous l’envoyiez. Il vous recommande plutôt de modifier les suggestions de l’IA.

Google précise que les suggestions de l’IA peuvent être facilement acceptées, éditées ou modifiées avant d’être intégrées dans le document sur lequel vous travaillez. L’entreprise va également « fournir les contrôles administratifs correspondants afin que les services informatiques puissent définir les bonnes règles pour leur organisation ».

Cela signifie probablement que les entreprises et les organisations seront en mesure de désactiver certaines (ou toutes) les fonctionnalités d’IA. Par conséquent, si vous utilisez Google Docs ou Gmail au travail ou à l’école, vous ne pourrez peut-être pas tester les nouvelles fonctionnalités.

Une API pour les développeurs

Google a également fait d’autres annonces liées à l’IA, bien qu’elles ne concernent pas autant de monde. La société indique qu’elle apporte des « capacités d’IA générative » à Google Cloud, ce qui permettra aux développeurs de construire et de personnaliser leurs propres modèles d’IA basés sur le PaLM de Google et sur d’autres modèles de langage d’IA.

L’API PaLM a également été annoncée, ainsi que MakerSuite, qui permet aux développeurs de « prototyper rapidement des idées » lorsqu’ils travaillent avec les modèles de langage de Google. MakerSuite est encore en cours de développement, mais Google affirme que ses fonctionnalités incluront à l’avenir « l’ingénierie d’aide, la génération de données synthétiques et le réglage de modèles personnalisés ».

L’IA a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, notamment en raison de la médiatisation autour de ChatGPT, un chatbot d’IA à grand modèle de langage lancé par les rivaux de Google (OpenAI et Microsoft). Google a réagi à l’annonce d’une mise à jour de Bing de Microsoft basée sur ChatGPT en dévoilant sa propre IA. Google Bard a été présenté au monde entier par le biais d’un tweet, mais malheureusement, la présentation ne s’est pas déroulée aussi bien que Google l’aurait souhaité.