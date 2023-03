L’iPhone 15 passera à l’USB-C, mais il y a un hic

Il semblerait que l’iPhone 15 abandonne enfin l’affreux port Lightning pour entrer dans l’ère de l’USB-C moderne. Apple devra se conformer à la législation européenne et équiper ses smartphones du port standard, si la société veut vendre ses smartphones en Europe.

Nous sommes presque certains qu’Apple prévoit d’adopter l’USB-C avec sa prochaine gamme d’iPhone 15, et de nouvelles rumeurs suggèrent que les chargeurs USB-C propriétaires d’Apple offriront des vitesses de charge plus rapides que les accessoires produits par d’autres fabricants.

Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Apple mettrait en place la certification MFi (« Made for iPhone ») sur sa gamme d’accessoires USB-C, et le chevronné analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, rapporte maintenant que ces chargeurs produits par Apple permettront effectivement des vitesses de charge plus rapides pour l’iPhone 15 et ses grands frères.

Cela semble être une bonne nouvelle, mais étant donné qu’Apple n’inclut plus de chargeurs dans la boîte d’achat de l’iPhone, vous devrez très certainement débourser de l’argent supplémentaire pour l’un des accessoires de charge propriétaires de l’entreprise si vous voulez tirer le meilleur parti de votre iPhone 15.

Soyons clairs : si les déclarations concernant la certification MFi d’Apple s’avèrent exactes, vous pourrez toujours utiliser des chargeurs USB-C tiers pour alimenter votre iPhone 15, mais ces accessoires n’opéreront pas leur magie aussi rapidement que des chargeurs comparables achetés directement auprès d’Apple.

Le programme MFi

Actuellement, Apple vend deux chargeurs USB-C : un modèle de 20 W, et un modèle de 35W à double port. On ne sait pas encore si ces accessoires existants offriront des vitesses de charge optimales pour l’iPhone 15, mais comme Apple s’attend à ce que les livraisons du premier augmentent de 120 % avec le lancement de l’iPhone 15 (selon Kuo), il y a de fortes chances pour que ce soit le cas.

Cela dit, nous nous attendons également à ce qu’une poignée de nouveaux accessoires de recharge USB-C spécifiques à l’iPhone soient lancés en même temps que les nouveaux téléphones.

Comme toujours, il convient de prendre ces rumeurs sur l’USB-C avec des pincettes. Après tout, il y a des raisons de douter qu’Apple mette en œuvre toute forme de restriction de charge étant donné que les ports USB-C existants de l’entreprise — qui existent depuis l’iPad Pro 11 (2018) — n’ont pas de telles limitations (ou optimisations, selon votre point de vue).

En ce qui concerne les autres éléments que nous nous attendons à voir introduits avec la gamme iPhone 15, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient, selon les rumeurs, hériter d’une poignée de fonctionnalités haut de gamme de l’iPhone 14 Pro – notamment sa Dynamic Island et son capteur photo haute résolution de 48 mégapixels — bien que la technologie ProMotion et la fonctionnalité Always on Display de ce dernier ne soient pas susceptibles d’arriver sur ces combinés.