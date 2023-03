Nuance, filiale de Microsoft, intègre GPT-4 dans les scribes médicaux

Microsoft, Google, Apple et Amazon ont tous développé ou soutiennent des assistants cliniques, dont beaucoup utilisent des logiciels de synthèse vocale. L’espace s’est rapidement encombré d’acteurs notables tels que l’assistant numérique à commande vocale Suki, soutenu par Google, la plateforme Notable, supportée par l’Apple Watch, et le service de synthèse vocale d’Amazon, AWS’ Transcribe Medical.

Les entreprises d’informatique, de santé, les startups et les géants de la technologie se lancent dans une course au développement de produits destinés à alléger le fardeau de la documentation pour les prestataires de soins. La rédaction est l’un des principaux facteurs de l’épuisement professionnel des médecins, qui touche une grande partie des cliniciens.

GPT-4 a été popularisé au début de l’année en tant qu’épine dorsale du chatbot d’intelligence artificielle ChatGPT. GPT-4 est également disponible en tant qu’API pour les développeurs qui souhaitent créer des applications et des services autour de lui. Actuellement, moins de 100 médecins pilotent DAX Express. L’objectif de Nuance est d’enrôler 400 médecins dans la phase bêta de DAX Express d’ici cet été, selon Stat . À terme, DAX Express sera accessible à plus de 550 000 utilisateurs actuels de Dragon Medical , selon un porte-parole.

DAX Express intègre GPT-4 , la dernière technologie de modèle de langage de grande taille d’OpenAI, capable de raisonner comme un humain. Les grands modèles de langage sont entraînés à reconnaître et à répondre à du texte baser sur des données qu’ils récupèrent sur le Web. Il s’agit de l’IA la plus avancée — mais encore expérimentale — de l’OpenAI. GPT-4 « présente encore de nombreuses limites connues que nous nous efforçons de résoudre, telles que les biais sociaux, les hallucinations et les messages contradictoires », peut-on lire sur le site Web de l’OpenAI.

Les produits Dragon de Nuance ont pour but d’alléger la charge de travail des cliniciens en écoutant les conversations avec les patients et en transcrivant les notes des visites médicales. Jusqu’à présent, les notes étaient envoyées à un vérificateur humain pour révision avant d’être téléchargées dans le dossier médical électronique du médecin, ce qui pouvait entraîner un délai de quelques heures.