Microsoft acquiert Nuance, et va accélérer sa présence dans la santé

Nuance, la société qui fabrique le logiciel de reconnaissance vocale qui équipe l’assistant vocal Siri d’Apple et la gamme d’outils de synthèse vocale Dragon, est sur le point de devenir une filiale de Microsoft.

Microsoft a accepté de payer 19,7 milliards de dollars pour acquérir Nuance dans le cadre d’une transaction qui devrait être finalisée plus tard en 2021. Cela signifie-t-il que Microsoft investit pour consolider son assistant vocal Cortana ? Probablement pas. En outre, elle intervient à un moment où la technologie vocale s’améliore rapidement, grâce au boom de l’apprentissage profond dans l’IA, et il y a simultanément plus d’opportunités pour son utilisation.

Alors que Cortana reste intégré à Windows 10, Microsoft a supprimé ses applications Cortana pour Android et iOS et a mis fin au support de la seule enceinte intelligente à fonctionner avec la plateforme. Cortana n’est pas vraiment mort, mais il ne semble pas non plus être très important pour Microsoft à l’avenir.

Cela dit, l’IA et la reconnaissance vocale restent un secteur de croissance et Nuance est un acteur majeur dans ces domaines, non seulement dans l’espace grand public, mais aussi dans les entreprises et les marchés de la santé — Microsoft met particulièrement l’accent sur le domaine de la santé dans son annonce.

Microsoft indique qu’elle utilisera les technologies de Nuance pour « augmenter » son offre existante Microsoft Cloud for Healthcare afin d’étendre les services que la société peut offrir aux clients du secteur de la santé et de développer sa part de marché dans ce domaine.

S’axer sur le secteur de la santé

Mais le fait que Microsoft soit propriétaire de Nuance lui donne également une longueur d’avance dans d’autres domaines où Nuance joue un rôle, notamment les assistances virtuelles, la réponse vocale interactive et la sécurité biométrique.

Parallèlement, Mark Benjamin, PDG de Nuance, fait remarquer que les deux entreprises travaillent en étroite collaboration depuis 18 mois et qu’elles s’efforcent de se développer dans les secteurs des services financiers, des télécommunications, des voyages, de la vente et des administrations publiques. L’implication est qu’en rejoignant Microsoft, les deux sociétés seront en mesure d’accélérer la croissance sur ces marchés.

La seule fois où Microsoft a dépensé plus d’argent que cela pour une acquisition est lorsque la société a acheté LinkedIn pour 26 milliards de dollars en 2016.