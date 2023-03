De nouvelles fuites révèlent de nouveaux changements pour Windows 11

De nouvelles preuves de changements significatifs dans l’interface de Windows 11 ont été diffusées, faisant allusion à de nouvelles fonctionnalités pour les widgets et à une galerie de photos pour l’explorateur de fichiers.

Cette dernière galerie d’images reste cachée, mais dans la version de test 23419, PhantomOfEarth a fait quelques recherches supplémentaires. Après avoir activé la fonctionnalité (à l’aide d’un outil de configuration Windows), l’auteur de la fuite a constaté qu’un changement important avait été apporté à la fonction : l’Explorateur de fichiers affiche désormais immédiatement les modifications apportées à n’importe quelle image.

The (hidden) File Explorer Gallery has gained a neat improvement in 23,419—it can now automatically refresh when you delete/edit (example: rotate) an image to show any changes instead of continuing to show the unedited/deleted image until you manually refresh pic.twitter.com/kQq2s3T2Fl

