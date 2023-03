Apple pourrait uniquement proposer des iPhone 15 dotés d’une eSIM en Europe

L’année dernière, Apple a sorti la série iPhone 14, et c’était le premier smartphone de la société à être dépourvu de plateau de carte SIM, s’appuyant uniquement sur l’eSIM (embedded SIM), qui est essentiellement une version numérique — et donc plus sécurisée — d’une carte SIM. Ce changement n’a concerné que les États-Unis, mais il semble que la prochaine série d’iPhone 15 pourrait l’introduire dans d’autres parties du monde.

