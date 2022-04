Test du OPPO Find X5 Pro : le smartphone centré sur la photo impressionne

Nous avons déjà vu beaucoup d’excellents smartphones en 2022. Le Galaxy S22+ offre un excellent ensemble complet, le Galaxy S22 Ultra voit la résurgence de la série Note, et le Galaxy S21 FE établit une nouvelle norme pour les flagships abordables.

Samsung a lancé la première salve cette année, mais les fabricants chinois ne sont pas loin derrière. Je suis très intéressé par ce que fait OPPO cette année ; la marque a vu ses séries Find et Reno augmenter de 50 % d’une année sur l’autre au cours des 12 derniers mois, et elle est en pleine expansion sur les principaux marchés occidentaux, notamment en France.

OPPO vise à tirer parti de cette croissance avec le Find X5 Pro de cette année. La filiale de fabrication de smartphones de BBK Holding qui nous a donné des écrans à taux de rafraîchissement dynamique avec une large gamme de couleurs et une recharge ultrarapide avant que cela soit une caractéristique à la mode, nous présente son prochain flagship, le OPPO Find X5 Pro, qui prend la relève du Find X3 Pro de l’année dernière et de son unique caméra Microlens.

Pour le Find X5 Pro, OPPO a parié sur l’amélioration de la caméra du smartphone et la sophistication de son design en l’équipant d’un processeur d’imagerie unique MariSilicon X et d’un châssis en céramique résistant, ainsi qu’en faisant monter les enchères en matière de chargement rapide avec ou sans fil.

Avec le Galaxy S22+ qui offre un ensemble solide, le Find X5 Pro de OPPO a-t-il ce qu’il faut pour se mesurer à ce que Samsung a de mieux à offrir ? C’est ce que nous allons découvrir.

Dans la boîte on retrouve :

OPPO Find X5 Pro

Chargeur

Câble de charge USB

Outil SIM

Guide de sécurité

Adaptateur USB-A vers USB-C

Guide de démarrage rapide

Carte de Service Exclusive

OPPO Find X5 Pro: design

Le Find X3 Pro de l’année dernière avait un design unique avec l’îlot de la caméra se fondant parfaitement dans le châssis, et OPPO s’appuie sur cette esthétique sur le Find X5 Pro. L’effet est un peu plus prononcé cette année, et cela permet au smartphone de se démarquer encore plus que d’habitude des designs en verre et métal qui dominent cette catégorie.

Le bloc de la caméra présente également un design asymétrique très distinctif, sans bords tranchants, qui s’élève progressivement depuis l’arrière et se fond plus harmonieusement dans la coque arrière que les traditionnels blocs rectangulaires ou carrés. Tout comme sur les derniers smartphones OnePlus, le partenariat avec la populaire marque d’appareils photo Hasselblad est affiché de manière proéminente à l’arrière, tout comme le fait que le X5 Pro est équipé du processeur neuronal d’imagerie MariSilicon X.

Mais la plus grande différence cette année est liée aux matériaux : le Find X5 Pro peut être acheté dans les coloris Noir glacé et Blanc céramique, indiquant le matériau haut de gamme utilisé pour le châssis du smartphone conforme à la norme IP68.

Le dos en céramique est deux fois plus résistant que le panneau de verre d’un smartphone ordinaire, et deux fois meilleur dans la conduction de la chaleur, gardant le Find X5 Pro effectivement plus frais sous la pression du jeu.

Le smartphone est légèrement plus lourd que le Find X3 Pro en raison de son dos en céramique, mais il est agréable dans la main avec un rapport de poids bien réparti. Le design haut et étroit avec des côtés d’écran incurvés permet une prise en main ergonomique en termes d’utilisation à une main.

L’une des meilleures conceptions à ce jour

Le modèle chinois dispose d’un double emplacement pour carte SIM, mais la version mondiale n’a qu’un seul emplacement pour carte SIM — vous devrez utiliser une eSIM si vous voulez un numéro secondaire sur le Find X5 Pro.

Dans l’ensemble, le Find X5 Pro laisse une impression de design durable. Il s’agit peut-être de mon design de smartphone préféré de 2022.

OPPO Find X5 Pro: écran

Le Find X5 Pro utilise le même écran que l’année dernière, mais il y a quelques améliorations significatives ici et là. L’année dernière, la dalle d’une résolution 1440p de 6,7 pouces du Find X3 Pro avait la plus grande plage de taux de rafraîchissement de tous les smartphones, descendant à 5 Hz lors de l’affichage d’images statiques, pour remonter à 120 Hz lors de sessions de jeu à 120 images par seconde.

OnePlus, la société sœur de OPPO, et, maintenant, Samsung avec le Galaxy S22 Ultra, ont annoncé des smartphones avec des écrans 1 Hz à 120 Hz par la suite et, bien sûr, l’écran OLED incurvé WQHD+ de 6,7 pouces du Find X5 Pro suit maintenant la tendance, allant de 1 Hz à 120 Hz.

Il n’y a même pas d’option pour choisir un rafraîchissement fixe à 120 Hz maintenant, car OPPO a fait en sorte que son système de rafraîchissement dynamique se déclenche automatiquement en fonction du type de contenu affiché par le smartphone, et la seule autre option que vous pouvez choisir est de garder l’écran à 60 Hz si vous avez absolument besoin d’économiser la batterie.

Comme d’habitude avec OPPO, depuis son partenariat avec Pixelworks, il y a un étalonnage Delta E d’usine par unité, des préréglages pour la perte de couleur, et un système de gestion des couleurs de l’appareil photo à l’écran. Le panneau LTPO est calibré en usine et fournit l’une des meilleures mesures de crédibilité des couleurs Delta que nous ayons jamais effectuées, seuls les Pixel de Google étant meilleurs ici.

De plus, le Find X5 Pro a le meilleur score de balance des blancs, le plus proche du point de référence 6500K, ce qui signifie que les couleurs de l’écran sont parfaites en termes de chaleur, ni trop jaunâtres, ni froides et bleuâtres. Si l’on ajoute les niveaux élevés de luminosité typique ou de pointe, la société a réussi à battre son propre record de meilleurs écrans de téléphone.

L’un des meilleurs écrans que l’on puisse trouve

Pour tirer pleinement parti des capacités de son excellente dalle d’affichage, le Find X5 Pro utilise un « calibrage des couleurs multi-luminosité », ce qui signifie que l’écran est aussi crédible en termes de couleurs dans toutes les conditions d’éclairage, que ce soit sur la plage ou dans l’obscurité.

Le rafraîchissement dynamique combiné à l’écran AMOLED haute résolution font du Find X5 Pro un véritable plaisir à utiliser pour les jeux et la navigation en général.

OPPO Find X5 Pro: performances et logiciels

Il ne faudrait pas qu’un flagship lancé en 2022 manque la dernière puce de Qualcomm, et en tant que tel, le Find X5 Pro est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1. Il y a aussi un plus grand système de refroidissement à plusieurs niveaux qui est conçu pour s’assurer que le smartphone ne surchauffe pas pendant les sessions de jeu.

Il n’y a pas grand-chose à dire sur le Snapdragon 8 Gen 1. Il offre des performances incroyables dans presque tous les scénarios, et je ne pense pas que cela change avant au moins quelques années. Le Find X5 Pro exécute les tâches quotidiennes sans transpirer, et pour la plupart des cas d’utilisation, le matériel proposé est surdimensionné.

En ce qui concerne la mémoire et le stockage, le Find X5 Pro est vendu dans une seule configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et j’aime que OPPO offre maintenant 256 Go de stockage en standard sur ses appareils de milieu et haut de gamme. Il n’y a pas de slot micro-SD, mais le stockage interne devrait être plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Une autre fonctionnalité que j’apprécie est le moteur haptique ; le Find X5 Pro dispose d’un moteur de vibration qui fournit un excellent retour d’information. Et comme tout le reste du smartphone, il est intrinsèquement personnalisable — vous pouvez régler l’intensité de la vibration et le modèle de rétroaction à partir des paramètres.

En ce qui concerne la connectivité, vous trouverez le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, le NFC, le codec audio HD AptX et les bandes 5G mondiales avec une conception d’antenne à 360 degrés.

Et enfin, le Find X5 Pro inclut une résistance à la poussière et à l’eau IP68, ce qui lui donne la capacité de résister aux éléments. Vous obtenez toutes les caractéristiques matérielles que vous pourriez souhaiter dans un flagship, et le Find X5 Pro tient son rang face aux meilleurs smartphones Android.

ColorOS 12.1, l’expérience au service de l’utilisateur

Le Find X5 Pro fonctionne avec ColorOS 12.1, la surcouche maison basée sur Android 12. Il s’agit d’un rafraîchissement mineur de la version ColorOS 12 qui a fait ses débuts l’année dernière avec plusieurs tweaks de stabilité et d’optimisation. ColorOS 12 est l’une des meilleures surcouches Android que vous trouverez aujourd’hui, et étant donné qu’elle constitue la base d’OxygenOS et de Realme UI, elle est largement utilisée. L’interface utilisateur elle-même est propre et moderne, et vous trouverez beaucoup de personnalisation.

Bien qu’elle n’offre pas l’esthétique Material You de Google, OPPO a sa propre version du sélecteur de couleurs qui vous permet de sélectionner les couleurs d’accentuation en fonction de la couleur dominante de l’arrière-plan du smartphone. Cette fonctionnalité ne fonctionne pas partout, vous trouverez donc quelques icônes qui ont leurs couleurs d’accent par défaut.

Vous obtenez toutes les dernières fonctionnalités d’Android 12, y compris un tableau de bord de la vie privée, des indicateurs d’enregistrement, des boutons pour désactiver l’accès au micro et à la caméra à l’échelle du système, et le partage de localisation approximative. En outre, OPPO a sa propre suite de fonctionnalités : le mode fenêtres flottantes est très utile, il y a un puissant moteur de thématisation, des sonneries et des sons de notification, la personnalisation des gestes, et bien plus encore.

Une surcouche logicielle parfaite, mais…

Cela dit, le smartphone n’est pas sans défauts. Il y a beaucoup de bloatwares (applications installées par défaut), et bien qu’elles puissent être désinstallées, il y a plus que ce que vous trouverez sur les smartphones de la concurrence.

En ce qui concerne les mises à jour, le Find X5 Pro bénéficiera de trois mises à jour garanties du système d’exploitation Android ainsi que de quatre années de correctifs de sécurité mensuels. C’est un an de moins que ce que Samsung offre sur ses derniers flagships, mais c’est encore une bonne performance étant donné le passif de OPPO dans ce domaine.

OPPO Find X5 Pro: caméras

L’autre grand changement dans le Find X5 Pro vient sous la forme du traitement de l’image. Bien que l’appareil soit équipé du processeur Android 2022 phare — le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm — OPPO a développé son propre NPU d’imagerie, appelé MariSilicon X, pour améliorer les prouesses d’imagerie en basse lumière de la caméra du X5 Pro.

Le MariSilicon X est réalisé sur un processus de fabrication de puce moderne de 6 nm et est capable d’atteindre le record pour un NPU mobile de 18 trillions d’opérations par seconde (TOPS) tout en consommant le moins d’énergie possible pour les fournir. Ses puissants algorithmes de réduction du bruit « détectent et réduisent le bruit dans chaque image, pixel par pixel, tout en préservant les détails les plus fins, les tons chair et la précision des couleurs ». En conséquence, la résolution perçue des vidéos de nuit est multipliée par quatre, les prises de vue nocturnes sont extrêmement rapides et la reproduction des couleurs est améliorée, sans que le traitement des images n’affecte l’autonomie de la batterie.

Nous disposons des mêmes capteurs de caméra grand-angle et ultra grand-angle — le fleuron de Sony, le IMX766 de 50 mégapixels, avec une taille de capteur de 1/1,56 pouce et une taille de pixel de 2 um après binning — pour garantir la cohérence des couleurs et de la balance des blancs entre les prises de vue avec les deux caméras. Il y a également un zoom téléobjectif 3x, mais la caméra Microlens du X3 Pro qui produisait des gros plans microscopiques a disparu.

OPPO a également demandé à Sony de personnaliser le capteur IMX709 de la caméra frontale située à l’avant du Find X5 Pro et de l’intégrer au système de traitement d’image MariSilicon X pour « plus de texture et une reproduction plus précise des couleurs » dans les scénarios de faible luminosité. La caméra frontale élargit également automatiquement la vue d’un angle de 80 à 90 degrés lorsque plusieurs personnes sautent dans le cadre afin de toutes les capturer.

Comme sur les smartphones de sa société sœur OnePlus, le OPPO Find X5 Pro arbore le logo Hasselblad, ce qui indique la présence de sa technologie d’étalonnage des couleurs naturelles en mode Pro, ainsi qu’un ensemble de « filtres maîtres créatifs, apportant des emblématiques couleurs naturelles, un profil de couleur professionnel et du style à la photographie mobile ».

Comment s’est comporté le MariSilicon X dans la réalité ? Très bien en effet, avec des temps de mise au point extrêmement rapides, une excellente plage dynamique, une belle séparation des sujets en portrait et une représentation crédible des couleurs. J’apprécie particulièrement le fait que les couleurs et la balance des blancs provenant des caméras principale et ultra-large soient cohérentes les unes avec les autres, le seul point faible de la caméra du Find X5 Pro étant peut-être la faible portée du zoom téléobjectif 3x fourni par un capteur banal de 13 mégapixels.

OPPO Find X5 Pro: autonomie

La batterie d’une capacité de 5 000 mAh du Find X5 Pro est séparée en deux unités afin de se charger plus rapidement, et elle a livré de très bons résultats en termes d’autonomie. En effet, avec la connectivité 5G, de puissantes puces et de grands et lumineux écrans, les flagships ont souvent besoin de beaucoup plus de jus que les smartphones plus « traditionnels ». La bonne nouvelle c’est que le Find X5 Pro fait beaucoup mieux que le reste de la troupe !

En effet, le Find X5 Pro m’a régulièrement permis de passer une journée complète d’utilisation, même si je le testais avec des séances de photos prolongées. J’imagine que vous aurez du mal à vider la batterie en moins d’une journée, bien que les personnes qui jouent ou diffusent des vidéos fréquemment puissent y parvenir.

Si l’autonomie de la batterie est bonne, la vitesse de charge est excellente. Il y a une charge filaire de 80W — OPPO précise que cela fera passer le smartphone de 0 à 50 % en 12 minutes, et c’est clairement ce que j’ai observé. On peut facilement brancher l’appareil avant de préparer le petit-déjeuner et avoir une journée complète de charge avant d’avoir englouti votre porridge.

Dans le marché des smartphones haut de gamme, il s’agit de l’une des meilleures charges que j’ai vues, et le fait de pouvoir recharger un smartphone aussi rapidement est une fonctionnalité qui change véritablement la donne.

La charge sans fil est là, à 50W, ce qui est rapide pour cette fonction haut de gamme, et il faut environ 45 min pour le recharger complètement si vous avez un socle de charge qui va à 50 W. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que certains des concurrents de prix similaire du Find X5 Pro ne disposent même pas d’une recharge filaire à cette vitesse.

Il y a aussi la recharge sans fil inversée à 10W, qui vous permet d’alimenter un autre appareil en utilisant votre smartphone comme un bloc d’alimentation. 10 W, c’est rapide pour cette caractéristique, car la plupart des smartphones qui en sont dotés ne dépassent pas 4,5 W, mais cette fonction n’est toujours pas très utile car elle est très inefficace sur le plan énergétique. Vous finirez par épuise beaucoup plus d’énergie du smartphone que l’autre appareil n’en recevra.

OPPO Find X5 Pro: verdict

Le OPPO Find X5 Pro est un beau et puissant smartphone qui tient ses promesses partout où il le faut. Il possède l’un des trois meilleurs écrans que nous ayons jamais vus dans un smartphone, et peut rivaliser avec des fleurons comme le S22 Ultra ou l’iPhone 13 Pro Max, voire les surpasser, dans la plupart des autres domaines tels que les performances de la caméra, l’autonomie de la batterie, la connectivité 5G ou les vitesses de charge.

Il faut notamment souligner la qualité de la caméra ultra-large qui égale celle du capteur principal, ainsi que la rapidité des clichés de nuit traités par le MariSilicon X NPU maison, seule la plage de zoom du téléobjectif se situant dans la moyenne.

Malgré ses nombreuses vertus, à 1299 euros, le OPPO Find X5 Pro en céramique haut de gamme sera vendu au même prix que les meilleurs appareils de Samsung ou d’Apple, comme d’habitude, ce qui serait une pente difficile à gravir au lancement.