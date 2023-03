Un rapport indique que l’iPhone 14 Plus se vend beaucoup mieux que l’iPhone 13 mini

Près de 6 mois se sont écoulés depuis que la gamme iPhone 14, l’un des meilleurs smartphones à acheter en 2023, a fait ses débuts en septembre dernier. Comme pour tout lancement d’un flagship majeur, il y avait un certain degré de controverse, en particulier lorsqu’il s’agissait de la décision d’Apple de remplacer l’iPhone 13 mini par un iPhone 14 Plus. La société de Cupertino a-t-elle pris les bonnes décisions ?

Apparemment, la réponse est « oui ». Un récent rapport réalisé par Display Supply Chain Consultants (DSCC) fait la lumière sur les livraisons de panneaux pour la série iPhone 14, ce qui, par extension, peut nous aider à évaluer le succès commercial relatif des différents modèles. Les résultats sont pour le moins intéressants.

Tout d’abord, la gamme iPhone 14 est (légèrement) plus populaire que sa prédécesseure, avec une augmentation de 2 % du nombre de livraisons d’écrans d’une année sur l’autre au mois d’avril. Deuxièmement, et sans surprise, les résultats montrent que les modèles Pro de l’iPhone continuent de surpasser les modèles classiques, consolidant ainsi la tendance établie les années précédentes.

En outre, le rapport précise que le chiffre d’affaires de la gamme de cette année est probablement plus élevé parce qu’Apple vend encore plus de modèles haut de gamme, au détriment des modèles bas de gamme. À titre d’exemple, les ventes du modèle standard ont chuté de 36 %, tandis que celles des modèles Pro et Pro Max ont respectivement augmenté de 22 % et 23 %.

Le plus intéressant est peut-être le fait que les livraisons d’écrans de l’iPhone 14 Plus ont augmenté de 59 % par rapport à celles de l’iPhone 13 mini. Cela règle une fois pour toutes le débat « mini contre Plus ». L’iPhone 14 Plus reste toutefois le modèle le moins populaire de l’iPhone 14.

Le rapport contient également des prévisions plutôt sombres pour les mois à venir, jusqu’à l’annonce de l’iPhone 15. Néanmoins, au vu des résultats obtenus jusqu’à présent, on peut affirmer que les derniers iPhone d’Apple sont un succès.