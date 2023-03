Voici le OPPO Find X6, avec une triple caméras de 50 mégapixels

OPPO n’est peut-être pas la marque à la renommée d’Apple ou de Samsung, mais beaucoup ont déjà entendu parler d’elle, au même titre que OnePlus, la sous-marque de OPPO.

OPPO s’est beaucoup concentrée sur la qualité de ses smartphones ces derniers temps, de sorte que ses produits ont l’air et donnent l’impression d’être très haut de gamme malgré leur prix abordable. Les prochains smartphones de la société, la série Find X6,

Outre le Find X6 Pro, OPPO a également introduit le Find X6. Celui-ci est doté d’un écran AMOLED d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz de Tianma de 6,74 pouces et d’une résolution 1.5K avec une luminosité de 1450 nits.

Le smartphone est propulsé par le dernier SoC Dimensity 9200 de Mediatek avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et a une conductivité thermique de graphite augmentée de 36 % et une zone de chambre à vapeur plus grande de 24 % par rapport à son prédécesseur. Il fonctionne sous Android 13 avec ColorOS 13.1, et l’entreprise promet 4 mises à jour majeures d’Android et 5 ans de mises à jour des correctifs de sécurité pour le téléphone.

Le OPPO Find X6 dispose de trois caméras arrière de 50 mégapixels, dont un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels, un capteur ultra-large Samsung S5KJN1 de 50 mégapixels et un capteur téléobjectif périscopique Sony IMX890 de 50 mégapixels avec OIS pour un zoom optique jusqu’à 3x, un zoom hybride 6X et un zoom numérique jusqu’à 120 X. Il bénéficie du réglage de l’appareil photo Hasselblad et du NPU MariSilicon X.

Le téléphone est doté d’un dos en verre et d’un indice de protection IP64 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures. Il embarque une batterie d’une capacité de 4 800 mAh avec un support de la charge rapide filaire de 80 W et ne dispose pas de la charge sans fil présente sur le X6 Pro.

Caractéristiques du OPPO Find X6

Écran AMOLED de 6,74 pouces (2772 x 1240 pixels) à 120 Hz, taux de rafraîchissement dynamique intelligent, taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 360 Hz, luminosité jusqu’à 1450 nits, gradation PWM 1440 Hz, HDR 10+, protection Corning Gorilla Glass Victus

Processeur Dimensity 9200 4 nm jusqu’à 3,05 GHz avec GPU Immortalis-G715 à 11 cœurs

12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go de stockage UFS 4,0/16 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go de stockage UFS 4.0

Android 13 avec ColorOS 13.1

Double SIM (nano + nano)

Capteur photo de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX890 1 pouce, objectif en verre 6P, ouverture f/1,8, OIS, HDR 10 bits, capteur photo ultra-large de 50 mégapixels 112° avec ouverture f/2,0, option macro 3 cm, capteur Samsung S5KJN1, capteur photo téléobjectif périscope de 50 mégapixels 3X avec ouverture ƒ/2,6, objectif miroir 5P, capteur Sony IMX890, OIS, zoom numérique jusqu’à 120X, Hasselblad, NPU MariSilicon X

Caméra frontale 32 mégapixels avec capteur Sony IMX709 RGBW, ouverture f/2,4

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP64)

USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Dimensions : 162,9 x 74,1×8,96 mm ; Poids : 207 g

5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, NFC à double antenne

Batterie de 4 800 mAh avec charge rapide SuperVOOC de 80 W

Prix et disponibilité

Le OPPO Find X6 est disponible dans les coloris Feiquan Green, Starry Black et Snow Mountain Gold au prix de 4499 yuans (environ 610 euros) pour le modèle 12 Go + 256 Go et 4999 yuans (environ 680 euros) pour le modèle haut de gamme 16 Go + 512 Go.

Il est disponible à la commande et sera commercialisé en Chine à partir du 24 mars. Il n’y a pas encore de détails sur le lancement mondial.