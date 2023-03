WhatsApp ajoute de nouveaux contrôles pour les administrateurs de groupes

Comme de plus en plus de personnes rejoignent les communautés, nous voulons donner aux administrateurs de groupe plus de contrôle sur la confidentialité de leur groupe, c’est pourquoi nous avons construit un outil simple qui donne aux administrateurs la possibilité de décider qui peut rejoindre un groupe.

Ces fonctionnalités commenceront à être déployées dans le monde entier au cours des prochaines semaines. En outre, l’entreprise a également assuré qu’elle s’engageait à continuer à développer de nouveaux outils pour faire des groupes la meilleure expérience possible pour les administrateurs et les membres.

WhatsApp a annoncé de nouvelles mises à jour des groupes qui faciliteront la gestion des administrateurs et la navigation des utilisateurs. La nouvelle mise à jour permettra aux administrateurs de mieux contrôler qui peut rejoindre un groupe et facilitera la découverte des groupes que vous partagez avec quelqu’un .