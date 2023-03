Microsoft Edge pourrait se doter d’un portefeuille de crypto-monnaies

Le navigateur Edge, basé sur Chromium, a débuté comme une alternative élégante et rapide à Google Chrome, mais Microsoft a ajouté des fonctionnalités inutiles au fil du temps. Une fonctionnalité qui serait en cours de développement pourrait être le pire exemple à ce jour : un portefeuille de crypto-monnaies.

L’utilisateur de Twitter Albacore, qui a l’habitude d’activer et de documenter les fonctionnalités en cours de développement dans les applications Windows et Microsoft avant qu’elles ne soient annoncées, a partagé des captures d’écran d’un portefeuille de crypto-monnaies en cours de développement pour Microsoft Edge.

Newest in the gauntlet of questionable upcoming Microsoft Edge features, a crypto wallet 💸

Not really sure how to feel about this kind of thing being baked into the default browser, what are your thoughts?

La fonctionnalité se présente comme ayant « des fonctions de sécurité intégrées pour vous protéger des adresses ou des applications non sécurisées » et « des expériences simplifiées qui rendent Web3 plus facile à utiliser ».

Microsoft Edge vous aide à configurer un mot de passe sécurisé pour votre portefeuille de crypto-monnaies et, une fois que vous avez terminé, vous pouvez envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies prises en charge ne sont pas clairement définies, mais Coinbase et MoonPay sont listés comme des options d’achat et de dépôt de crypto-monnaies, et des crypto-monnaies comme Ethereum et Dai Stablecoin sont visibles dans les captures d’écran.

Microsoft Edge ne serait pas le premier navigateur Web à mettre en œuvre des fonctionnalités liées aux crypto-monnaies. Opera s’est orienté vers les fonctionnalités de crypto-monnaies au cours des dernières années, allant même jusqu’à créer un navigateur dédié à la crypto-monnaie, Opera Crypto Browser. L’application dédiée dispose d’un portefeuille cryptographique intégré, d’un support pour les DApps (applications Web qui s’intègrent aux blockchains d’une manière ou d’une autre) et de la possibilité de créer des NFT.

Une décision assez étrange

Il est étrange de voir Microsoft travailler (soi-disant) sur un portefeuille de crypto-monnaies pour Edge, surtout après que la médiatisation et l’attention autour des crypto-monnaies se soient évaporés au cours de l’année écoulée. L’écosystème des crypto-monnaies est encore sous le choc de l’effondrement d’échanges comme FTX et BlockFi, et l’IA a largement remplacé les crypto-monnaies en tant que tendance technologique actuelle, avec la popularité de services comme ChatGPT et Bing Conversation.

Meta, propriétaire de Facebook et d’Instagram, a récemment abandonné ses efforts en matière de NFT et de portefeuilles de crypto-monnaies, car l’entreprise s’oriente vers la recherche sur l’IA.

Il est possible que Microsoft ne livre pas le portefeuille de crypto-monnaies aux utilisateurs d’Edge, car l’entreprise teste régulièrement des fonctionnalités dans Edge, Windows et ses autres logiciels qui ne sont jamais intégrées dans les versions générales.