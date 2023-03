Le nouveau bouton de partage de Microsoft permet de montrer facilement aux gens ce que dit l’IA de Bing

Outre le bouton de partage, Microsoft indique qu’elle teste « une optimisation du mode “équilibré” qui améliore considérablement les performances » et qui permet au robot de répondre plus rapidement à vos questions.

Pour profiter pleinement de l’expérience, il semble que vous deviez ouvrir le lien dans Edge et être connecté à un compte Microsoft ayant accès à l’aperçu de Bing Conversation. (L’entreprise utilise toujours théoriquement un système de liste d’attente, mais il semble qu’elle permette aux gens de s’inscrire immédiatement lorsqu’ils cliquent sur le bouton « Rejoindre la liste d’attente »). Si vous n’avez pas accès à Bing Conversation, Edge vous montrera toujours la réponse partagée, et avec d’autres navigateurs comme Chrome ou Safari, vous verrez simplement un message vous indiquant de télécharger Edge.

Dans un article de blog publié vendredi, l’entreprise présente le bouton de partage, indiquant que vous pouvez l’utiliser pour générer un lien persistant vers la réponse , en plus de la partager sur les réseaux sociaux. En cliquant sur le lien, vous accédez à une fenêtre Bing Conversation, dans laquelle la réponse donnée à la personne qui l’a partagée est complétée par des citations. Vous pouvez même suivre la réponse de l’autre personne. J’ai suivi un lien vers une réponse concernant des idées de repas, j’ai demandé des versions végétariennes de ces repas et la réponse m’a été donnée.

Les gens ont déjà partagé les choses intéressantes (et parfois dérangeantes) que le chatbot a dites par des captures d’écran, mais il semble que Microsoft se penche maintenant sur la question. C’est peut-être le signe qu’elle est plus confiante dans les garde-fous qu’elle a mis en place autour du système après que les utilisateurs l’ont poussé à bout.