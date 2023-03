ChatGPT vs Bing Conversation : quel est le meilleur chatbot IA ?

Bing Conversation et ChatGPT sont deux des derniers chatbots en langage naturel à être largement disponibles, et tous deux se disputent votre attention et vos messages textes. Les deux IA sont basées sur des modèles de langage analogues, mais il existe des différences notables entre elles, ce qui rend le débat ChatGPT versus Bing Conversation très intéressant.

Si vous souhaitez jouer avec ces deux outils passionnants, voici tout ce que vous devez savoir pour choisir celui qui vous convient le mieux.

Comment utiliser ChatGPT et Bing Conversation ?

Bing Conversation et ChatGPT sont tous deux disponibles pour un usage général, mais la manière d’y accéder est légèrement différente.

ChatGPT est largement disponible et accessible par le site Web principal d’OpenAI. Vous pouvez l’utiliser gratuitement une fois que vous avez créé un compte, et il existe des moyens d’y accéder rapidement à partir de votre ordinateur de bureau ou de votre Mac, si nécessaire.

Le service Bing Conversation est également disponible, mais vous devez bénéficier d’un accès spécial. Néanmoins, s’il y avait un blocage de quelques jours par le passé, celui-ci a été levé et n’importe qui peut y accéder.

Bing Conversation est disponible sur un plus grand nombre de plateformes. Non seulement vous pouvez y accéder par le site Web officiel, mais vous pouvez également y accéder via Bing sur n’importe quel appareil compatible. Il existe également des intégrations de Bing Conversation dans Skype, Teams et le navigateur Edge. ChatGPT est disponible dans Slack et le sera bientôt dans Discord.

L’utilisation de ChatGPT est gratuite, mais il existe un niveau premium payant, connu sous le nom de ChatGPT Plus, qui donne un accès plus large à l’outil, y compris GPT-4. Bing Conversation est entièrement gratuit, mais il y a une limite de 15 conversations par jour, et la longueur de la conversation est également limitée à 2 000 caractères par demande ou réponse. ChatGPT a également une limite de caractères, mais n’a pas actuellement de limite de conversations par jour.

Quels sont les modèles linguistiques utilisés par ChatGPT et Bing Conversation ?

La version actuelle de ChatGPT à laquelle vous pouvez accéder gratuitement est basée sur le modèle linguistique GPT-3.5. Selon Microsoft, Bing Conversation utilise en fait le modèle GPT-4, plus avancé, qui a récemment été annoncé.

ChatGPT et Bing Conversation sont tous deux basés sur le même modèle de langage fondamental, connu sous le nom de GPT-3.5. Ils ont accès à des informations jusqu’en 2021 inclus, ce qui leur donne une grande marge de manœuvre pour répondre à des questions en langage naturel, avec des informations relativement récentes. Toutefois, cela peut laisser des lacunes dans leurs connaissances.

Bing Conversation, quant à lui, a la capacité de puiser dans des sources Web plus récentes. Il a également été soumis à un entraînement supplémentaire afin d’être plus à même de suivre des instructions et d’accomplir des tâches plus nuancées.

Que pouvez-vous faire avec ChatGPT et Bing Conversation ?

La fonction principale de ChatGPT et de Bing Conversation est qu’ils peuvent comprendre les questions que vous leur posez ou les déclarations que vous faites en langage naturel et humain. Les deux services prennent en charge une série de langues, bien que ChatGPT soit plus axé sur l’anglais, alors que Bing Conversation propose un plus grand nombre de langues autres que l’anglais.

Bing Conversation et ChatGPT peuvent tous deux être utilisés pour la recherche, en posant des questions qui vont au-delà de ce que les moteurs de recherche traditionnels sont capables de comprendre.

ChatGPT est particulièrement doué pour l’écriture créative. En lui demandant d’écrire quelque chose sur un certain sujet ou dans le style d’un autre écrivain, vous obtiendrez une tentative très crédible de réaliser ce que vous lui demandez. Notez toutefois que ChatGPT ne peut pas vérifier ses propres faits par rapport à plusieurs sources, et qu’il peut donc introduire des erreurs avec autant de confiance qu’il le fait avec des déclarations de faits.

Bing Conversation n’est pas aussi doué pour ce type d’écriture, car il ne peut pas fournir de réponses aussi longues et est plus motivé par les faits que par les efforts créatifs. Cependant, Bing Conversation dispose d’un certain nombre de modes de conversation qui permettent de le transformer en assistant virtuel ou en ami occasionnel qui discute avec vous de la vie de tous les jours. La possibilité de choisir entre les modes Créatif, Équilibré et Précis est fantastique, car elle vous permet d’adapter vos conversations en fonction de votre objectif. L’approche unique de ChatGPT nécessite un peu plus de nuances et de descriptions dans les messages-guides.

Il existe également un mode de jeu caché, qui vous permet de jouer à des jeux de société, au pendu et à d’autres jeux simples.

Bing Conversation est-il plus précis que ChatGPT ?

Bing Conversation a le potentiel d’être plus précis que ChatGPT, car il s’appuie sur des informations plus récentes et sur des sources d’information multiples.

ChatGPT est basé sur une source unique de données provenant de son modèle linguistique, il n’a donc pas accès à des informations plus récentes et ne peut pas recouper ses réponses pour en confirmer l’exactitude.

Bing Conversation étant basé sur GPT-4, il devrait théoriquement être un peu plus puissant et nuancé que ChatGPT. Les premiers tests de GPT-4 dans ChatGPT Plus ont donné des résultats prometteurs jusqu’à présent, comme le succès d’un utilisateur qui a réussi à créer un jeu de Pong viable en moins de 60 secondes.

En termes de précision, l’autre caractéristique intéressante de Bing Conversation réside dans ses suggestions « en savoir plus ». Il s’agit non seulement d’une manière plus éthique et plus transparente d’afficher des informations, mais aussi d’un moyen d’aller plus loin — plus proche d’un véritable moteur de recherche.

Les deux chatbots ont leur place

Bing Conversation et ChatGPT sont des outils nouveaux et passionnants, dotés d’un énorme potentiel. Ils sont tous deux plus performants dans certains domaines, Bing Conversation étant plus à même de trouver des informations actualisées et de jouer le rôle d’assistant, tandis que ChatGPT est plus à même de mener des conversations créatives ou d’aider à rédiger un texte dans un style spécifique. Il peut être utile pour les messages-guides ou pour la relecture d’un texte.

Bing Conversation est plus facilement accessible, car de plus en plus d’entreprises s’associent à Microsoft et OpenAI pour intégrer Bing Conversation à un plus grand nombre de services. ChatGPT est également adopté par un certain nombre d’entreprises et de services, de sorte que les deux sont susceptibles d’être plus largement disponibles dans un avenir proche.

En fin de compte, la limite de 15 conversations par jour incitera probablement les utilisateurs à se tourner d’abord vers ChatGPT, qui permet d’explorer davantage sans avoir à s’inquiéter de l’épuisement du quota quotidien.