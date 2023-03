Les nouvelles règles d’Elon Musk pour les réponses sur Twitter vont être controversées

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a annoncé le dernier changement dans le fonctionnement de la plateforme de microblogging, qui concerne l’ordre dans lequel vous voyez les réponses à vos messages. L’objectif est sans doute de renforcer Twitter Blue, l’abonnement payant qui a remplacé l’ancien système de vérification par un badge bleu, après un déploiement initial raté et plus d’un drame.

Elon Musk présente le changement à venir comme un moyen de rendre plus difficile pour les robots et les escrocs de cibler les utilisateurs.

La plateforme de microblogging est notoirement confrontée à un problème de bots, et il n’était pas rare de voir de nombreux tweets de ces derniers sous des messages d’utilisateurs populaires. Musk a insisté sur la nécessité de régler le problème des bots de Twitter avant même d’avoir finalisé l’acquisition, mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. Twitter était financièrement sous l’eau et le milliardaire a rapidement pris des mesures extrêmes à la lumière de cette situation, notamment en licenciant un pourcentage substantiel de la main-d’œuvre de l’entreprise et en omettant même de payer le loyer à temps.

Musk souhaite réduire la dépendance de Twitter à l’égard des annonceurs, ce qui implique de convaincre les utilisateurs de s’inscrire et de payer pour le service d’abonnement. À l’heure où j’écris ces lignes, Blue coûte 8 euros par mois, à moins que vous ne vous inscriviez sur mobile, auquel cas le prix est plus élevé (11 euros par mois) en raison des frais liés à l’app store. Le prix a été critiqué par certains comme étant excessivement élevé par rapport à ce que vous obtenez, mais si vous êtes un grand utilisateur de Twitter, vous n’avez pas d’autre choix que de payer pour cela ou de vous contenter d’une expérience médiocre.

Twitter donne à ses utilisateurs payants un accès anticipé à certaines fonctionnalités, sans parler du badge bleu qui signifiait autrefois qu’un compte était vérifié. Pour l’instant, les fonctionnalités offertes par Blue sont plutôt ternes, comme la possibilité de choisir différents thèmes et icônes d’application, l’utilisation des NFT comme photos de profil, la possibilité d’annuler et d’éditer des tweets, et un mode lecteur pour les fils de discussion. Certaines fonctionnalités sont promises, mais ne sont pas disponibles, comme la possibilité de voir deux fois moins de publicités.

Une réorganisation pour les abonnés Blue

In the coming weeks, Twitter will prioritize replies by: 1. People you follow

2. Verified accounts

3. Unverified accounts Verified accounts are 1000X harder to game by bot & troll armies. There is great wisdom to the old saying: “You get what you pay for.” — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023

Dans un tweet du 18 mars, Elon Musk a déclaré que les réponses aux tweets seraient bientôt réorganisées par ordre de priorité, la priorité absolue étant accordée aux réponses des personnes que vous suivez sur Twitter, suivies de celles des personnes qui paient pour le service Twitter Blue.

Si vous ne suivez pas un compte et que vous n’êtes pas un utilisateur payant, vos tweets se verront attribuer la priorité la plus basse, ce qui les placera au même niveau que les bots et autres tweets indésirables. Musk a déclaré : « Les comptes vérifiés sont 1000 fois plus difficiles à manipuler par les armées de robots et de trolls ».