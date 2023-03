Meta met fin aux NTF pour Facebook et Instagram

Meta a pris la difficile décision de cesser de soutenir les jetons non fongibles (NFT) — des objets de collection numériques — après seulement un an de service. Le marché des cryptomonnaies étant en pleine turbulence, Meta estime que les NFT n’ont pas d’avenir et met un terme à ses efforts pour les soutenir.

Ceci après avoir testé le produit avec certains créateurs d’Instagram en mai 2020, puis étendu le support des NFT sur Instagram à 100 pays en juillet. Stephane Kasriel, responsable du commerce et des technologies financières, a annoncé que l’entreprise mettrait en veilleuse ses fonctionnalités NFT et objets de collection numériques sur Instagram et Facebook.

Some product news: across the company, we’re looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5] — Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023

Le dépôt de bilan de la bourse FTX, suivi de l’effondrement de trois banques américaines, dont deux étaient axées sur les cryptomonnaies, ont tous joué un rôle. En réponse à cela, Kasriel a déclaré qu’elle continuerait à investir dans des outils fintech, en rationalisant les paiements avec Meta Pay, en facilitant le passage en caisse et les paiements, et en investissant dans les paiements par messagerie à travers Meta.

La volonté de Mark Zuckerberg de faire de 2023 « l’année de l’efficacité » a fait des intégrations NFT et du programme de bonus Reels Play des victimes. L’année dernière a également vu la fermeture de Diem et du portefeuille numérique Novi de Meta. Malgré cela, d’autres entreprises se sont précipitées sur le marché des NFT, qui s’est effondré en 2022 après une période d’engouement au début de l’année 2021.

Un marché en difficulté

Cependant, la cryptomonnaie est sous pression depuis la fin de l’année 2022 après l’effondrement de la bourse de cryptomonnaie FTX. Cette faillite a été suivie par celle de trois grandes banques américaines, dont la Signature Bank et la Silicon Valley Bank de SVB Financial Group, ainsi que par celle du prêteur Silvergate Capital Corp, basé sur la cryptomonnaie.

Kasriel a déclaré qu’elle continuerait à se concentrer sur la création d’opportunités pour les créateurs et les entreprises de se connecter avec leurs fans et de monétiser. Les domaines sur lesquels ils vont se concentrer comprennent la messagerie et les opportunités de monétisation pour Reels.