Le Snapdragon 7+ Gen 2 sera incrusté dans le Redmi Note 12 Turbo et le realme GT Neo5 SE

Selon les rumeurs, le smartphone sera doté d’un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et gradation PWM à haute fréquence à 2 160 Hz, d’une caméra arrière de 64 mégapixels avec capteur Omnivision OV64M, OIS, d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels, d’une caméra macro de 2 mégapixels, d’une caméra frontale de 16 mégapixels et d’une batterie de 5 500 mAh avec charge rapide SuperVOOC de 100 W.

« J’ai participé à l’ensemble du processus, depuis la proposition de spécification initiale, le positionnement précis, la définition du produit, jusqu’à la mise en œuvre finale des fonctions à grande échelle. Il offrira une expérience phare, brisant les règles de la gamme de produits de milieu de gamme avec la plus grande base d’utilisateurs et une mise à niveau des performances “disruptive” », a-t-il ajouté.

Lu Weibing, directeur général de Redmi, a déclaré que le Snapdragon 7+ Gen 2 est un produit révolutionnaire et la série 7 la plus puissante de tous les temps. Son apparition changera complètement le statu quo du marché des puces de milieu de gamme et favorisera grandement l’amélioration globale des performances des terminaux, a-t-il ajouté.

Qualcomm a présenté la plateforme mobile Snapdragon 7+ Gen 2 qui promet une amélioration de 50 % des performances du processeur, de 2 fois les performances du GPU et de 13 % l’efficacité énergétique. Le communiqué de Qualcomm a déjà révélé que les smartphones Redmi et realme seront les premiers à utiliser la puce.