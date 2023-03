Le PDG et cofondateur de Twitch démissionne après 16 ans d’activité

Emmett Shear, l’un des membres fondateurs et PDG de Twitch, quitte son poste après avoir passé 16 ans à construire la première plateforme de streaming de jeux au monde.

Dans une note personnelle, Emmett Shear a indiqué qu’il se retirait pour se consacrer à sa famille après avoir eu un fils. Toutefois, il continuera à travailler avec l’entreprise en tant que conseiller. Shear a commencé à travailler avec Justin Kan en 2007 avec l’idée d’un service de programmation télévisuelle en direct 24/7 appelé Justin.tv, et a ensuite lancé une plateforme sœur appelée TwitchTV qui se concentrait sur les jeux.

In October 2006 we started working on live video for the internet. That became Twitch. More than 16 years later, I’m now a father and ready to move to my next phase of life. I wrote a blog post, but the short version is: thank you so much to everyone who built this with me. — Emmett Shear (@eshear) March 16, 2023

Twitch a commencé comme une catégorie de contenu de jeu, mais sa popularité a rapidement grimpé en flèche et il a été séparé en tant que service autonome en 2011. Trois ans plus tard, Justin.tv a été fermé et l’entreprise entière a reçu un nouveau nom : Twitch Interactive. Amazon a acquis Twitch quelques mois plus tard, en août 2014, pour un milliard de dollars. À l’époque, Shear avait écrit dans une note officielle que l’acquisition d’Amazon permettrait à Twitch de réaliser plus rapidement sa vision à long terme et que les ressources qu’elle offre ne pourraient qu’aider à améliorer le service.

« Je veux être pleinement présent pour mon fils lorsqu’il entrera dans ce monde et je me sens prêt pour ce changement afin de relever de nouveaux défis », a écrit le PDG sortant dans sa note d’adieu. Shear ayant quitté son poste de PDG de Twitch, c’est l’actuel président de l’entreprise, Dan Clancy, qui assumera cette fonction à compter de ce jour. Twitch a embauché Clancy, un ancien cadre de Google et un haut fonctionnaire de la NASA, en 2017, en tant que vice-président des expériences des créateurs et de la communauté.

Au cours des années qui ont suivi son pivot vers le jeu et l’acquisition d’Amazon, Twitch s’est épanoui pour devenir le plus grand nom du segment du streaming de jeu, engendrant sa propre économie de créateurs qui a rapporté des millions de dollars à de grands noms.