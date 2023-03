Si Motorola a teasé un nouveau modèle Razr « bien meilleur » avant un lancement officiel plus tard dans l’année, l’entreprise n’a pas encore donné de détails sur les mises à niveau et améliorations prévues pour 2023. Nous avons déjà vu quelques fuites concernant le prochain smartphone pliable à clapet de Motorola. Nous sommes relativement certains qu’il sera doté d’un grand écran de couverture — le plus grand que nous ayons jamais vu sur ce type de téléphone. Malheureusement, une nouvelle rumeur ne donne pas une image incroyablement prometteuse de sa batterie.

Apparemment, nous allons voir le Motorola Razr+ (2023), du moins selon les « sources industrielles » généralement fiables des gens de MySmartPrice.

Que signifie le Plus ? Croyez-le ou non, une baisse importante de la taille de la batterie, probablement parmi d’autres. D’autres améliorations, espérons-le, car la capacité de la cellule de 2 850 mAh actuellement annoncée pour ce premier smartphone pliable de Motorola à porter la marque Razr+ est, tout simplement, terrible.

C’est aussi un énorme pas en arrière par rapport au Razr (2022), qui dispose d’une batterie de 3 500 mAh, ce qui met le modèle 2023 attendu sur un pied d’égalité avec une variante 2020 non Plus. Au cas où vous vous poseriez la question, le Galaxy Z Flip 4 de Samsung, qui se trouve être l’appareil pliable le plus populaire au monde à l’heure actuelle, est équipé d’une batterie d’une puissance comparable de 3 700 mAh.

Il est difficile d’expliquer pourquoi Motorola reviendrait en arrière au lieu d’aller de l’avant après avoir obtenu des critiques décentes (pour une fois) avec la troisième génération du Razr, à moins que cette rumeur ne se révèle fausse. Une autre possibilité est que la société cherche à sortir deux appareils pliables différents en 2023, l’un avec une minuscule batterie et un prix vraisemblablement adapté, et l’autre beaucoup plus puissant et probablement beaucoup plus cher aussi.

Quelques améliorations ici et là

En supposant qu’il s’agisse du même appareil qui a fait l’objet de plusieurs fuites et de plusieurs séries d’images différentes au cours des deux derniers mois, la plus grande amélioration par rapport au Razr de l’année dernière sera sans aucun doute un écran de couverture plus grand. C’est un domaine dans lequel la gamme Razr brille déjà par rapport à la concurrence pour le titre de meilleur smartphone pliable au monde, puisque l’édition 2022 est équipée d’un écran externe de 2,7 pouces alors que le Z Flip 4 mentionné plus haut, par exemple, ne dispose que d’un écran Super AMOLED de 1,9 pouce sur sa couverture.

Mais si l’on considère que l’autonomie des Razr est déjà médiocre et que l’on ajoute ce nouvel écran massif, on ne peut qu’imaginer que l’autonomie du Motorola Razr+ pourrait être mauvaise.

Le rapport d’aujourd’hui révèle le numéro de modèle XT2321 du Razr+ (2023), ce qui devrait faciliter la recherche d’informations auprès de diverses sources publiques avant une annonce qui pourrait avoir lieu au cours de l’été.