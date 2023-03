Une fuite du Pixel 8 Pro nous donne un premier aperçu du nouveau design

Une fois de plus, et dans une tournure d’événements peu surprenante, Google n’a pas réussi à contenir les fuites. Le futur Pixel 8 Pro de Google pourrait avoir une nouvelle barre de caméra et un écran plat, selon de nouveaux rendus de l’appareil non annoncé provenant de Smartprix.

Le design général reste plus ou moins le même. Google s’en tient à l’approche bicolore avec du verre sur les deux côtés, et un cadre métallique qui se prolonge également à l’arrière pour former la bande horizontale de la caméra.

Le changement le plus notable de la barre de caméra est que les trois capteurs seront visibles dans une seule grande découpe ovale au lieu d’être partiellement séparées comme elles le sont sur le Pixel 7 Pro. Selon les rendus, la barre de caméra du 8 Pro comportera également un nouveau mystérieux capteur sous le flash. Smartprix spécule que le capteur pourrait être un capteur macro ou de profondeur, mais dit que sa « fonction spécifique reste inconnue ».

Quant à l’écran du Pixel 8 Pro, il semble qu’il sera plat — l’écran du Pixel 7 Pro était légèrement incurvé sur les côtés — et Smartprix rapporte qu’il s’agira d’un écran de 6,52 pouces avec une caméra frontale dans un poinçon. Il semble également que les coins du 8 Pro seront plus arrondis que ceux du 7 Pro, ce que je trouve personnellement très joli.

L’une des principales améliorations du smartphone sera sa puce Tensor de 3e génération, qui aurait été fabriquée en utilisant la technologie 3 nm, apportant des améliorations significatives en termes de performances brutes et d’efficacité énergétique. Il ne reste plus qu’à espérer que Google accorde également une certaine attention au matériel thermique à l’intérieur du Pixel 8 Pro.

Une annonce à la I/O 2023 ?

Google n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Mais il se peut que nous n’ayons pas à attendre très longtemps pour savoir si ces rendus sont réels. Google a teasé le design des Pixel 7 et 7 Pro lors de la Google I/O 2022, il n’est donc pas exclu que l’entreprise révèle le Pixel 8 Pro (et, probablement, le Pixel 8 standard) lors de la I/O 2023, le 10 mai.

La gamme Pixel 8 pourrait ne pas être les seuls smartphones que nous verrons au salon. Quelqu’un a déjà mis la main sur le Pixel 7a, actuellement non annoncé, et puisque Google a officiellement révélé le Pixel 6a alors de la I/O 2022, peut-être verrons-nous également le 7a lors de la I/O 2023. Et le Pixel Fold devrait être lancé en juin, ce qui rend possible une révélation en mai lors de la conférence I/O.