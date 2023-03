La première fuite du casque VR d’Apple, Reality Pro, laisse perplexe

D’un autre côté, la fuite pourrait tout simplement être incorrecte. Étant donné qu’il s’agit d’informations préliminaires et qu’il n’existe aucun moyen de les confirmer de manière indépendante, je vous recommande de les traiter avec une bonne dose de scepticisme. De toute façon, il ne reste que quelques mois avant qu’Apple ne lance, selon les rumeurs, le Reality Pro, et nous ne devrions donc pas attendre longtemps avant de savoir à quoi il ressemble.

Les premières images des composants du casque de réalité mixte d’Apple auraient fuité en ligne , donnant un aperçu alléchant de ce qui est à venir. Mais ces images soulèvent des questions et pourraient ne pas être ce qu’elles prétendent être. Apple est censé travailler sur un casque depuis un certain temps, mais n’a encore fait aucune déclaration officielle à ce sujet.