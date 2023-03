Le Pixel Fold et le Pixel 7a seraient disponibles en juin

Google est apparemment plus proche de lancer son premier smartphone pliable beaucoup plus tôt que ne le prévoyaient les fuites. Le Pixel Fold et le Pixel 7a devraient tous deux être présentés le 10 mai, lors de la conférence des développeurs I/O 2023 de Google.

Google Pixel Fold (yep, that’s the name): 256GB base storage (no idea if other variants)

Colors: Carbon, Porcelain

Available in June Google Pixel 7a:

128GB only (?)

Colors: Carbon, Cotton, Arctic Blue, possibly Jade

Available in Junehttps://t.co/xxQv3KKwGT RT appreciated! — Roland Quandt (@rquandt) March 14, 2023

Selon WinFuture, les deux smartphones pourraient être commercialisés en Europe d’ici la deuxième semaine de juin. Le nom du modèle pliable sera le Pixel Fold (et non le Pixel Notepad) et il semble que l’appareil sera disponible avec 256 Go de stockage. Sur le continent, les options de couleur seront « Carbon » (noir/gris) et « Porcelain » (blanc).

Les précédentes rumeurs suggèrent que l’écran interne du Pixel Fold sera davantage orienté vers le paysage que vers le portrait. Cela le rapprocherait du OPPO Find N2 plutôt que du Galaxy Z Fold 4. Nous pourrions voir un écran extérieur de 5,79 pouces avec une caméra dans un poinçon, et un écran interne de 7,69 pouces lorsqu’il est déplié. Le Tensor 2 alimenterait l’appareil dont le prix pourrait se situer aux alentours de 1 700 euros.

Le Pixel 7a de milieu de gamme, dont les rumeurs annoncent déjà un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution full HD+ (1080p) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, embarquera 128 Go de stockage natif selon WinFuture. Le prix du Pixel 7a sera de 500 euros, précise le rapport. Le Pixel 7a sera disponible en « Arctic Blue », « Carbon » et « Cotton », qui sont respectivement bleu, noir/gris et blanc.

Selon les rumeurs que nous avons déjà eues, le chipset Tensor 2, la même puce qui équipe les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, sera sous le capot du Pixel 7a avec 6 Go de RAM à bord. Le réseau de caméras arrière sera apparemment dirigé par un capteur d’image Sony IMX787 de 64 mégapixels et il y aura également des capteurs de 13 mégapixels pour la caméra ultra-large et la caméra frontale..

Une aubaine pour ceux ayant un petit budget

Avec Android 13 préinstallé, le Pixel 7a devrait disposer de fonctionnalités telles que la Gomme magique pour éliminer les distractions sur les photos, et Direct My Call qui vous fait gagner du temps en vous montrant à l’avance toutes les options qui s’offrent à vous lors de l’appel de certaines entreprises. Des images en direct du smartphone ont récemment fuité.

Alors que Google élargit l’écosystème Pixel pour y inclure un smartphone pliable, le Pixel 7a est peut-être l’appareil le plus intéressant des deux puisqu’il porte le modèle Pixel de milieu de gamme vers de nouveaux sommets avec un capteur photo primaire de 64 mégapixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.