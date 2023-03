La Steam Deck s’améliorera à la manière d’une console plutôt que d’un PC

Les PC de jeu tendent à devenir plus puissants chaque année, avec l’arrivée de nouveaux dispositifs de bureau et portables équipés des dernières puces d’Intel, d’AMD et de NVIDIA. En revanche, les consoles de jeux Xbox, PlayStation et Nintendo ont tendance à être mises à niveau tous les 5 ans environ. Cela permet aux entreprises de vendre le même matériel plus longtemps, tandis que les développeurs de jeux peuvent concevoir leurs titres en fonction des capacités spécifiques du matériel tout au long de la durée de vie de la console.

La Steam Deck de Valve est un appareil de jeu portable qui brouille les frontières entre PC et console. Techniquement, il s’agit d’un ordinateur de poche doté d’un grand nombre de composants identiques à ceux d’un ordinateur portable. Mais toutes les Steam Deck vendues à ce jour ont les mêmes spécifications de base, malgré quelques variations dans la vitesse et la capacité de stockage. Et, il semble que cela devrait continuer à être le cas pendant plusieurs années : Valve ne prévoit pas de sortir un Steam Deck de nouvelle génération avec un matériel plus performant avant au moins quelques années.

C’est ce qu’affirment le designer Lawrence Yang et l’ingénieur Pierre-Loup Griffais de Valve, qui se sont entretenus avec Rock Paper Shotgun à l’occasion du premier anniversaire du lancement de la Steam Deck.

La Steam Deck est équipée d’un écran IPS LCD de 7 pouces d’une résolution de 1280 x 800 pixels, d’un processeur AMD personnalisé de 4 à 15 watts avec quatre cœurs de CPU Zen 2 et 8 cœurs de GPU RDNA 2, de 16 Go de mémoire LPDDR5-5500 et de 64 Go de stockage eMMC ou de 256 Go ou 512 Go de stockage NVMe PCIe Gen 3.

Bien qu’il existe aujourd’hui des puces plus performantes, ces spécifications sont suffisantes pour permettre aux utilisateurs de jouer à des milliers de jeux sur la Steam Deck. En fait, au cours de l’année écoulée, plus de 8 000 jeux ont été répertoriés comme « jouables » ou « vérifiés » dans le cadre du programme Steam Deck Verified de Valve.

Une optimisation logicielle

Cela est dû en partie aux efforts des développeurs de logiciels de Valve. L’entreprise ne prévoit peut-être pas de sortir un nouveau matériel de sitôt, mais Valve publie régulièrement des mises à jour logicielles contenant des corrections de bogues, des améliorations de performances, de nouvelles fonctionnalités et des correctifs permettant à des jeux spécifiques de fonctionner correctement.

La Steam Deck peut fonctionner sous Windows, mais elle est livrée avec SteamOS, une distribution GNU/Linux personnalisée conçue pour les jeux, qui met l’interface utilisateur Steam de Valve au premier plan et inclut le logiciel Proton de Valve qui permet à des milliers de jeux PC Windows de fonctionner sous Linux sans aucune modification.

Il est difficile d’obtenir des chiffres de vente, mais la Steam Deck est certainement le PC de jeu portable qui a connu le plus de succès à ce jour. Valve n’a peut-être pas été la première entreprise dans ce domaine, et la concurrence ne cesse de croître, mais la Steam Deck offre d’excellentes performances, une compatibilité avec la plupart des jeux PC les plus populaires, une interface utilisateur optimisée pour les ordinateurs de poche et un support logiciel solide, le tout à un prix très attractif.

Et la Steam Deck n’a fait que s’améliorer au fil du temps. La liste des jeux pris en charge ne cesse de s’allonger. La société s’efforce également d’apporter de nouvelles fonctionnalités, notamment le ray-tracing accéléré par le matériel et les graphismes HDR, à certains titres pris en charge.

Il est donc facile de comprendre pourquoi Valve souhaite conserver le même matériel pendant quelques années, ce qui lui permet de continuer à optimiser les performances et donne aux développeurs de jeux la possibilité de continuer à cibler les mêmes spécifications pendant au moins quelques années supplémentaires avant de lancer une version de deuxième génération.

Cela signifie également que les personnes qui achètent une Steam Deck aujourd’hui n’auront probablement pas l’impression d’utiliser un matériel obsolète dans un an ou deux.