Google Doodle rend hommage à Mario Molina, scientifique qui a révélé la menace que représente l’ozone

Cette découverte a conduit les gouvernements du monde entier à se réunir dans les années 1980 et à signer un traité appelé le protocole de Montréal pour éliminer progressivement l’utilisation des substances nocives pour la couche d’ozone. Le magazine Science a qualifié cet accord « d’effort international le plus réussi pour lutter contre le changement climatique et la dégradation de l’environnement ».

Un an plus tard, alors qu’il travaillait avec F. Sherwood Rowland de l’université de Californie à Irvine, Molina a découvert que les CFC présents dans la haute atmosphère pouvaient être décomposés par les rayons ultraviolets, libérant des atomes de chlore qui détruisent les molécules d’ozone. Leurs découvertes ont été publiées dans la revue Nature en 1974.