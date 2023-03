Le Galaxy S24 pourrait être plus rapide que l’iPhone 15

Comme la plupart des meilleurs smartphones Android de 2023, les trois modèles de la gamme Galaxy S23 de Samsung récemment sortie sont équipés de l’excellent chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm — mais la puce A16 Bionic, le modèle haut de gamme d’Apple, continue de priver Samsung du privilège de qualifier ses smartphones de plus rapides de la planète.

Mais tout cela pourrait changer en 2024. Selon RGcloudS, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, en cours de développement, sera nettement plus puissant que le Snapdragon 8 Gen 2, et la version du chipset spécifique au Galaxy devrait battre le prochain A17 Bionic d’Apple « sur le papier ».

Snapdragon gen 3 is indeed strong

Bigger jump compared to last gen

Apparently the main contributor was arm itself, especially X4 & 1,4,3 config

i think it’s almost confirmed that gen3 for galaxy will beat bionic 17 frequency

“on paper”

up to 3.7+ghz for mobile

