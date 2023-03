Grammarly annonce un nouvel outil d’IA pour améliorer votre écriture

by

Nous n’en sommes même pas au premier trimestre, et 2023 s’annonce déjà comme l’année de l’intelligence artificielle. Les plus grands acteurs de la technologie, tels que Microsoft et Google, s’y étant mis, il est tout à fait naturel que le reste du monde numérique suive le mouvement.

La semaine dernière, nous avons appris que le navigateur et le moteur de recherche de Brave étaient dotés d’un outil d’intelligence artificielle unique. Il ne prétend pas offrir des capacités de génération de langage approfondies capables d’effectuer n’importe quelle tâche textuelle, mais il permet de dynamiser la recherche pour offrir plus de pertinence et de clarté dans les résultats.

Aujourd’hui, nous avons droit à une autre annonce majeure, celle d’un nouvel outil d’écriture IA par les gens de Grammarly, un outil d’aide à l’écriture qui vous aide à améliorer votre prose, sans oublier les divers points et croisements que nous sommes enclins à oublier dans la dactylographie de tous les jours. Il s’agit de GrammarlyGO, dont l’objectif est d’amener la plateforme bien au-delà de ses origines en tant que correcteur orthographique amélioré.

D’une certaine manière, Grammarly utilise déjà une forme d’intelligence artificielle pour alimenter son ensemble de fonctionnalités. Ses outils de vérification de la grammaire et de l’orthographe ont besoin, au minimum, d’un système rudimentaire pour comprendre le langage correct. Et il s’est avéré assez efficace dans les tâches qu’il s’est fixées. Demandez à dix écrivains quels sont leurs outils préférés et il y a fort à parier que la majorité d’entre eux ne jurera que par Grammarly pour contrôler la qualité de leur travail.

GrammarlyGO propose une offre analogue à celle de ChatGPT : il acceptera une demande de composition d’un nouveau texte et générera un résultat approprié en quelques secondes. En plus de créer de nouveaux brouillons à partir de zéro, il peut également réécrire du contenu existant, en tenant compte de vos préférences personnalisées en matière de longueur, de ton et de clarté. Si vous êtes bloqué par la rédaction, il peut également vous aider à trouver des idées et à définir les grandes lignes d’un nouveau contenu.

Pas encore disponible en France

Il reste à déterminer dans quelle mesure cette dernière fonctionnalité est exploitée. Contrairement à ChatGPT, GrammarlyGO ne prétend pas s’appuyer sur des données en temps réel en internalisant des informations glanées sur Internet, de sorte qu’il n’est pas question de l’utiliser comme un outil de recherche et de rédaction unique. En revanche, il pourrait s’avérer très utile lorsqu’il est utilisé avec d’autres services.

Il n’est pas clair si Grammarly utilise des technologies tierces ou s’il a développé quelque chose en interne. Par rapport à d’autres outils de rédaction analogues, Grammarly s’adresse principalement aux entreprises et au secteur universitaire. L’entreprise met fortement en avant les tâches professionnelles — telles que l’élaboration rapide d’un projet ou la réponse à des courriels — comme des cas d’utilisation exceptionnels.

Les équipes professionnelles peuvent demander un accès anticipé à l’outil, mais les abonnés individuels au service premium de Grammarly y auront accès dès l’entrée en phase bêta, qui aura lieu en avril.

À terme, l’outil sera accessible gratuitement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Pologne et en Ukraine, et d’autres pays suivront peu après.