Le Samsung Galaxy A54 5G officiellement teasé avant son lancement

D’après les rumeurs , les smartphones seront onéreux en Europe. La page de support pour le Galaxy A34 5G (SM-A346E) est également en ligne en Inde, on peut donc s’attendre à ce qu’il soit lancé dans le pays en même temps que le A54 5 G. Les Galaxy A54 et A34 devraient être lancés le 15 mars .

you might also like