Le premier échantillon photo du Huawei P60 Pro est alléchant

La gamme de smartphones de Huawei a peut-être connu des jours meilleurs, mais l’entreprise a tout de même produit un capteur photo exceptionnel avec le Mate 50 Pro l’année dernière. Aujourd’hui, Huawei se prépare à lancer le P60 Pro, et l’entreprise vient de montrer le premier échantillon d’image pris avec le smartphone.

Yu Chendgong, PDG de Huawei Consumer Business and Smart Devices, a partagé un nouveau message sur le réseau social chinois, Weibo, et a rendu les gens enthousiastes en utilisant le Huawei P60 Pro ainsi que le teaser qu’il a posté. Yu a écrit sur Weibo « Ces deux jours sont ceux de la pleine lune, prenez une photo au hasard avec notre nouveau téléphone portable à venir, chaque prise est un blockbuster ! ». L’image montre une tour d’immeuble avec une pleine lune en arrière-plan.

Il est intéressant de noter que le PDG de Huawei a partagé ce message en utilisant un Huawei P60 Pro, confirmant qu’il parlait de la série P60 et qu’elle pourrait être lancée prochainement. Bien qu’il n’ait pas précisé de date exacte, des informations antérieures suggèrent que l’entreprise pourrait dévoiler ce flagship le 23 mars.

En regardant l’image partagée par le PDG, il y a trois caractéristiques identiques qui correspondent aux échantillons de caméra de He Gang, président de la gamme de produits pour smartphones. On peut supposer qu’il s’agit d’une photo zoomée plutôt que d’une image prise avec la caméra principale. Je ne sais pas si la lune a été modifiée de quelque manière que ce soit, mais il s’agit d’une impressionnante photo s’il n’y a pas eu de manipulation.

La première est la capacité de zoom et la seconde les détails qui sont conservés après avoir zoomé sur le sujet. La troisième est la capacité de prise de vue nocturne du capteur, la caméra est capable de détecter et de fournir un sujet lumineux la nuit, contrairement à ce qui se passait auparavant. En outre, il n’est pas nécessaire de zoomer au maximum sur la lune, car elle apparaît à côté d’un sujet. Cela n’a été possible que grâce à une nouvelle modification de l’algorithme de la caméra.

La matrice de couleurs RYYB

On ne peut pas non plus ignorer les améliorations majeures apportées au téléobjectif, à la photographie nocturne et à la photographie de haute qualité. Ces améliorations sont intéressantes et j’aimerais en savoir plus sur les dernières caractéristiques de la caméra de la série Huawei P60.

Un rapport révèle que Huawei va réintroduire la matrice de couleurs RYYB dans la série Huawei P60 pour la caméra périscopique à téléobjectif. Ce système de couleurs permet au capteur d’absorber plus de lumière que la matrice de couleurs RGGB.