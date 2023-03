Microsoft teste la fonctionnalité la plus demandée de Windows 11

Depuis les premières versions previews de Windows 11, les utilisateurs ont supplié Microsoft de leur permettre de déplacer la barre des tâches à différents endroits. L’entreprise a fini par expliquer pourquoi elle ne nous permettait pas de la déplacer, mais il semble aujourd’hui que le géant de Redmond soit prêt à changer d’avis.

Apparemment, dans la dernière version de Windows 11 Dev build 25309, une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de déplacer la barre des tâches — quelque chose que Microsoft a supprimé au hasard de Windows 11. Repérée et partagée par @thebookisclosed sur Twitter, la barre des tâches est située en haut de l’écran et est plutôt fonctionnelle.

Turns out you can position the fully XAML taskbar up top, the experience is not all that great though 😅 pic.twitter.com/NmGjOVK0gR

— Albacore (@thebookisclosed) March 6, 2023