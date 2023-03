Un cadre de Huawei partage des photos prises avec le périscope du P60 Pro

by

by

Tous les signes indiquent que Huawei présentera bientôt la série phare P60. Les smartphones de la série P de l’entreprise tournent autour de leurs capacités photographiques et, selon une publication Weibo réalisée par l’informateur Digital Chat Station, comme le souligne Huawei Central, le Huawei P60 Pro apportera la matrice de couleurs RYYB à l’objectif périscopique du smartphone.

Le périscope est replié à l’intérieur du smartphone et utilise des prismes pour transporter la lumière de l’objectif au capteur d’image. Il permet d’obtenir des résultats de zoom optique qui ne seraient pas possibles avec une caméra de smartphone en raison de la taille de l’appareil.

Le capteur de votre appareil photo typique utilise une matrice de couleurs RVB (rouge, vert, bleu) et est composé de quatre pixels : un rouge, deux verts et un bleu. La matrice de couleurs RYYB remplace les deux pixels verts par des pixels jaunes. Utilisée pour la première fois sur le Huawei P30 Pro, la matrice de couleur RYYB apporte 30 à 40 % de lumière supplémentaire au capteur, ce qui rend les photos au téléobjectif plus lumineuses. Huawei a cessé d’utiliser la matrice RYYB avec le P50 Pro, mais si Digital Chat Station a raison, elle reviendra cette année.

Huawei aurait travaillé sur ses algorithmes pour améliorer la qualité d’une photo zoomée sur le P60 Pro, et l’objectif du périscope sera piloté par le capteur d’image OmniVision OMB 64B de 64 mégapixels. L’informateur mentionne également que la caméra arrière primaire aura une ouverture variable qui est une fonctionnalité qui a fait ses débuts sur le Mate 50 Pro de l’année dernière. Elle offre 10 ouvertures différentes entre f/1,4 et f/4 permettant aux utilisateurs de contrôler le flou et la profondeur de champ dans leurs photos.

Pendant ce temps, He Gang, responsable de Huawei Smart Devices, a partagé des photos prises avec le téléobjectif d’un smartphone Huawei non annoncé. Très probablement, ces images ont été prises avec l’objectif périscope du P60 Pro. Les photos faisaient partie d’une publication sur les réseaux sociaux avec la titillante légende « New Phone Takes Great Photos ».

Des spécifications de haut niveau

Le P60 Pro serait doté d’un écran AMOLED de 6,6 pouces fourni par le chinois BOE avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Quad HD+, soit 3 200 x 1 440 pixels. La puissante puce Snapdragon 8 Gen 2 serait sous le capot taillée pour fonctionner uniquement avec les signaux 4G. HarmonyOS 3.1 devrait être préinstallé. Sous le capot, on retrouvera une batterie d’une capacité de 5 000 mAh qui se chargera à 88 W.

Le système photographique interne XMAGE de Huawei sera de retour après avoir fait ses débuts sur la gamme Mate 50 de l’année dernière, et le smartphone pourrait être le premier à utiliser le capteur IMX888 de Sony de 50 mégapixels derrière la caméra principale. Le capteur Sony IMX858 de 50 mégapixels devrait être utilisé pour le capteur photo ultra-large. La plateforme satellite d’urgence de seconde génération de Huawei, qui est utilisée dans les zones dépourvues de connectivité cellulaire, est censée ajouter des capacités de texte vocal et la prise en charge des appels vocaux à court terme à la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages texte bidirectionnels par satellite.