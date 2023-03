Huawei dévoilerait la gamme phare P60, le Mate X3 et d’autres produits le 23 mars

Les smartphones de la série P de Huawei sont axés sur la photographie et la gamme P60 sera équipée de certaines des caractéristiques que l’on retrouve sur les modèles phares Mate 50 de l’année dernière, notamment l’utilisation d’une ouverture variable sur la caméra principale (f/1.4 à f/4) qui permet aux utilisateurs de contrôler le flou et la profondeur de champ dans leurs photos. Le système photographique interne XMAGE de Huawei sera de retour et il y aura un objectif périscope piloté par le capteur d’image OmniVision OMB 64B de 64 mégapixels.

