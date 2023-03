YouTube supprime les anciennes publicités superposées des vidéos à partir du 6 avril

YouTube a annoncé, par le biais d’un message à la communauté, qu’elle allait supprimer le format des « annonces superposées » sur la plateforme afin d’améliorer l’expérience des spectateurs. Ce changement interviendra à partir du 6 avril 2023.

Comme indiqué dans le message, les « annonces superposées » étaient souvent très dérangeantes pour les téléspectateurs, car elles se superposaient au contenu, interférant ainsi avec celui-ci ou en bloquant certaines parties. La société a également expliqué qu’elle s’attendait à ce que ce changement n’ait qu’un « impact limité » sur les créateurs de YouTube, car ces types de publicités ne sont désormais visibles que sur les navigateurs de bureau et ne sont plus disponibles sur les téléphones portables depuis un certain temps déjà.

En outre, il semble que ces anciennes publicités ne soient pas aussi performantes que les autres formats sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Au lieu des « annonces superposées », la société va s’orienter vers d’autres formats publicitaires plus conviviaux, bien qu’aucune précision n’ait été donnée quant à leur contenu. Il est possible que YouTube suive simplement la même formule que sur les appareils mobiles, en utilisant à la place des publicités pre-, mid- et post-roll, qui peuvent toutes être ignorées.

À partir du 6 avril 2023, le format publicitaire « Overlay ads » n’apparaîtra plus sur YouTube afin d’améliorer l’expérience du spectateur et de déplacer l’engagement vers des formats publicitaires plus performants sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Les annonces superposées sont un format publicitaire ancien qui n’est diffusé que sur les ordinateurs de bureau et qui perturbe les spectateurs. Nous nous attendons à un impact limité pour la plupart des créateurs, l’engagement se déplaçant vers d’autres formats publicitaires.

Les créateurs qui utilisent actuellement ce type de publicités dans leurs vidéos n’auront aucune action à entreprendre. Les publicités ne s’afficheront tout simplement plus à partir du 6 avril et l’option permettant de les utiliser ne sera plus disponible sur YouTube Studio. Ce changement sera probablement remarqué par les utilisateurs qui regardent des vidéos sur leur ordinateur de bureau sans avoir besoin d’utiliser des modules complémentaires de blocage des publicités douteux.

Par souci de commodité, il est logique que les créateurs de contenu commencent à évaluer le contenu qu’ils ont actuellement sur la plateforme et à déterminer s’ils doivent commencer à remplacer les anciennes publicités superposées par d’autres formats publicitaires déjà disponibles sur la plateforme. La société a également confirmé dans le même message qu’aucun changement n’est actuellement prévu pour les autres formats publicitaires disponibles.