Le Pixel 7 et le 7 Pro offriront gratuitement le VPN Google One pendant 5 ans

Il y a tout juste une semaine, le géant de la technologie a annoncé que sa nouvelle série Google Pixel 7 est livrée avec son service VPN Google One sans frais supplémentaires. Coûtant généralement environ 10 euros par mois dans le cadre du plan Google One Premium de l’entreprise, les Pixel 7 et 7 Pro sont les premiers smartphones du marché à inclure un VPN Android entièrement gratuit.

Cependant, jusqu’à présent, il n’était pas clair du temps que les utilisateurs pourraient profiter de ce VPN gratuit. Et, il semble que cet outil de sécurité restera gratuit plus longtemps que beaucoup garderont le smartphone lui-même.

Le VPN gratuit de Google prend en charge toutes les mises à jour du Pixel : « Avec VPN by Google One, Pixel aide à protéger votre activité en ligne au niveau du réseau. Voyez-y comme une couche supplémentaire de protection pour votre sécurité en ligne », a écrit Google sur un article de blog. « Le VPN by Google One sera disponible sans frais supplémentaires tant que votre smartphone continuera à recevoir les mises à jour de sécurité ».

Google promet que ses appareils Pixel 7 et Pixel 7 Pro prendront en charge jusqu’à trois ans de mises à jour majeures de l’OS et cinq ans de mises à jour de sécurité. Vous pourriez même avoir changé votre smartphone avant que votre temps ne soit écoulé.

C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui cherchent à sécuriser leur vie en ligne sans avoir besoin de payer un abonnement premium.

Pas le meilleur VPN

Cependant, le VPN de Google One ne peut pas tout à fait égaler les fonctionnalités offertes par les meilleurs services VPN. Il ne dispose pas d’options de sécurité comme la connexion automatique lorsque vous accédez à un réseau Wi-Fi non sécurisé, ni d’options supplémentaires pratiques comme le blocage des logiciels malveillants et des sites de phishing.

Vous ne pouvez pas non plus sélectionner le serveur de votre choix, ni usurper votre emplacement pour contourner les contraintes en ligne ou autres géo-restrictions lorsque vous êtes à l’étranger. Cela signifie que vous devriez opter pour un autre VPN de streaming fiable pour suivre vos séries TV préférées lorsque vous voyagez. En termes d’infrastructure logicielle, il ne prend pas non plus en charge différents protocoles de chiffrement VPN, en dehors de l’offre personnalisée de Google.

Google One VPN est certainement un bon moyen de renforcer la protection de votre appareil, surtout que vous n’avez pas à payer de frais pour profiter de ses avantages. Cependant, en terme de fonctionnalités il est assez en retard par rapport à des solutions populaires comme ExpressVPN, NordVPN et Surfshark.