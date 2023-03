Si vous passez beaucoup de temps à écrire des e-mails, jetez un coup d’œil à cette extension ChatGPT

Des facteurs tels que les progrès des technologies de la communication et la pandémie de COVID-19 ont eu une grande influence sur la façon dont les gens travaillent, ouvrant la voie à l’ère du télétravail. Pour maintenir la cohésion et la communication entre les employés, il est plus que jamais nécessaire de trouver d’autres façons de parler avec ceux que l’on ne voit plus (ou plus rarement) en face à face. Cela a naturellement conduit à ce que le fléau de la boîte de réception des mails devienne plus important que jamais.

Selon Statista, le nombre d’e-mails envoyés et reçus chaque jour dans le monde devrait atteindre 376,4 milliards d’ici à 2025. Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, cela fait beaucoup d’e-mails. ChatGPT devrait révolutionner notre façon de communiquer et nous faire gagner beaucoup de temps (il n’est toutefois pas conseillé de l’utiliser pour générer vos devoirs à l’aide de l’IA), et il semblerait maintenant qu’il soit capable de rédiger nos e-mails à notre place. L’extension du logiciel s’appelle GhostWrite.

Disponible sur le Chrome Web Store, elle permet de rédiger des réponses complètes à des e-mails à partir de quelques détails seulement.

GhostWrite doit son nom en partie au fait qu’il prend en charge une grande partie de la rédaction à la place de l’utilisateur, comme le fait un véritable ghostwriter. Comme l’explique la liste du Chrome Web Store, l’utilisateur n’a qu’à fournir l’essentiel du contenu de son e-mail — « Demander une augmentation à mon supérieur, Tom » est l’exemple donné — par le biais de quelques points ou de courtes phrases, et Inky se chargera de rédiger le texte complet. L’application est dotée d’outils d’intelligence artificielle sophistiqués et ses e-mails imitent très bien les e-mails réels.

Dans un article publié en septembre 2022 sur le blog de GhostWrite, le logiciel a été utilisé pour faire la démonstration de plusieurs modèles d’e-mails. Pour l’un d’entre eux, l’invite était « Parlez aux gens de ghostwrite, le générateur d’e-mails AI », et l’extension n’a eu aucun mal à décrire le fonctionnement du processus. À partir d’une simple invite dans son interface Web, « Ghostwrite génère alors un e-mail personnalisé basé sur vos données… vous pouvez ensuite envoyer l’e-mail généré à votre liste de contacts ». Il s’agit d’un logiciel impressionnant et d’un outil potentiellement précieux pour ceux qui ont du mal à gérer leur boîte de réception (ce qui est le cas de la plupart des gens), mais ses limites suggèrent qu’il ne faut pas s’y fier uniquement.

Une belle perspective

L’IA en général est indéniablement une perspective remarquable, qui progresse énormément chaque jour. ChatGPT lui-même étonne de plus en plus les utilisateurs au fur et à mesure que ses capacités s’améliorent — il a déjà donné son excellent avis sur des sujets tels que les meilleures voitures jamais créées, par exemple. Mais, en même temps, il y a certaines choses qu’un tel logiciel ne semble pas encore prêt à gérer lui-même.

GhostWrite le reconnaît lui-même. Parmi les principales caractéristiques énumérées sur la page produit du site Web, il rassure les utilisateurs sur le fait que, bien qu’il rédige automatiquement ses e-mails à partir des invites fournies, il ne les envoie pas automatiquement, mais les montre d’abord à l’utilisateur. Il semble qu’il s’agisse plutôt d’une base rapide et pratique sur laquelle les utilisateurs peuvent s’appuyer pour la peaufiner et l’embellir comme ils l’entendent. Comme c’est le cas avec d’autres logiciels analogues, il prétend également apprendre davantage au fur et à mesure de son utilisation, ce qui indique qu’il faut être particulièrement prudent avec les premiers travaux d’Inky.