Microsoft lance Dynamics 365 Copilot, une solution alimentée par l’IA

Microsoft a dévoilé ses dernières mises à jour de produits alimentés par l’IA, en présentant le nouveau Microsoft Dynamics 365 Copilot – un système conçu pour offrir une assistance interactive dans toutes les fonctions de l’entreprise.

Une récente enquête de la firme montre que près de 90 % des employés souhaitent utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour alléger la charge des tâches routinières. Dynamics 365 Copilot offre aux entreprises des capacités d’IA qui permettent à leur personnel de se concentrer davantage sur les aspects agréables de leur poste, et moins sur les tâches banales.

Les systèmes CRM et ERP sont essentiels pour stocker les données des clients et des entreprises ; cependant, ils peuvent impliquer des processus lourds comme la saisie manuelle des données, la création de contenu et la prise de notes. Dynamics 365 Copilot exploite la puissance de l’IA générative pour supprimer la pénibilité de ces tâches et libérer du temps pour la créativité.

Cette technologie de pointe aide les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs investissements en CRM et en ERP dans chaque secteur d’activité, en stimulant l’innovation et en obtenant de meilleurs résultats commerciaux.

Copilot dans Microsoft Dynamics 365 Sales et Viva Sales

Cette fonctionnalité réduit drastiquement le temps que les vendeurs consacrent aux tâches administratives. Les outils alimentés par l’IA permettent de rédiger rapidement des e-mails et même de générer un résumé Outlook des réunions Teams, comprenant des informations pertinentes issues du CRM, telles que des détails sur les prix et les produits, ainsi que des aperçus de l’appel enregistré. Cela peut permettre d’économiser jusqu’à 66 % de la journée d’un vendeur, ce qui représente un avantage commercial important et plus de temps pour se concentrer sur les clients.

Copilot dans Dynamics 365 Customer Service

Elle donne aux agents les moyens de fournir un service client exceptionnel. Cette fonctionnalité basée sur l’IA rédige des réponses contextuelles aux questions posées par chat et par e-mail, et offre une expérience de chat interactive avec des bases de connaissances et un historique des cas.

Microsoft indique qu’il est également plus facile de créer des agents virtuels en un rien de temps grâce aux boosters de conversation de Power Virtual Agents, qui utilisent la puissance d’Azure OpenAI Service et de Bing pour donner des réponses à partir des sites Web de l’entreprise et des bases de connaissances internes que vous choisissez.

Dynamics 365 Copilot rationalise les tâches de marketing

Dynamics 365 Copilot aide les spécialistes du marketing à simplifier leurs flux de travail en matière d’exploration des données, de segmentation de l’audience et de création de contenu. Avec Copilot dans Dynamics 365 Customer Insights, les spécialistes du marketing peuvent créer des segments de clients hautement personnalisés et ciblés en interrogeant leur plateforme de données clients en langage naturel.

La fonction d’aide à l’interrogation dans Marketing donne aux responsables marketing la possibilité de décrire leur segment de clientèle dans leurs propres mots et de créer un segment cible précis. En outre, Copilot fournit aux responsables marketing des idées pour le contenu des campagnes d’e-mailing en faisant des suggestions basées sur des sujets clés, des e-mails existants et d’autres sources Internet.

Copilot de Dynamics 365 Business Central

Il simplifie la création de listes de produits pour le commerce électronique. Personnalisez facilement les attributs des produits tels que la couleur, le matériau et la taille pour créer des descriptions de produits accrocheuses en quelques secondes.

Choisissez le ton, le style et la longueur pour que vos descriptions se démarquent. Si vous utilisez Shopify, vous pouvez rapidement publier vos produits et vos descriptions sur votre boutique en quelques clics.

Dynamics 365 Supply Chain Management

Les clients de Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management peuvent accéder à Copilot dans le Supply Chain Center pour anticiper les problèmes qui peuvent affecter les processus de la chaîne d’approvisionnement.

Les informations prédictives de Copilot détecteront les commandes affectées par les matériaux, les stocks, les transporteurs, les réseaux de distribution et bien plus encore. Dynamics 365 Copilot peut générer des e-mails pour alerter les partenaires et aider à prévenir les perturbations avant qu’elles ne se produisent.

Des applications pilotées par l’IA générative

Microsoft révolutionne la façon dont nous faisons des affaires avec des applications alimentées par l’IA qui donnent la priorité à l’efficacité des clients, des employés et des opérations. Dynamics 365 Copilot apporte les dernières avancées de l’IA à chaque secteur d’activité, et pour garantir un déploiement sûr, un cadre responsable d’IA par conception est en place.