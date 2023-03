Le Xiaomi Mix Fold 3 attendu en août 2023 comme concurrent au Galaxy Z Fold 5 ?

by

L’année 2023 s’annonce comme l’année où les smartphones pliables passeront à la vitesse supérieure. De nombreux smartphones pliables devraient arriver avant 2024, et le dernier à rejoindre la mêlée est le Xiaomi Mix Fold 3.

Selon Digital Chat Station, une fuite sur Weibo, l’un des plus géants chinois de la téléphonie pourrait annoncer son prochain smartphone pliable au mois d’août, en même temps que son prédécesseur. Il est intéressant de noter que cela coïncidera très certainement avec la révélation du Galaxy Z Fold 5 et du Galaxy Z Flip 5, qui seront certainement annoncés en août également, de sorte que Xiaomi a certainement Samsung en ligne de mire.

Alors que ce smartphone pliable de Xiaomi finira probablement par être un modèle réservé à la Chine, il est toujours possible qu’il soit commercialisé sur d’autres marchés internationaux. Les précédents smartphones pliables de Xiaomi, comme le Mix Fold 2, n’ont jamais dépassé les frontières de la Chine continentale, et on peut espérer que celui-ci brisera le cycle.

Bien que les informations sur le Xiaomi Mix Fold 3 soient rares, ce smartphone devrait être équipé de la dernière et certainement meilleure puce pour les smartphones Android, le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Outre d’excellentes performances brutes, cette puce offre une efficacité tout aussi décente. Le stockage UFS 4.0 ultra-rapide et la mémoire vive LPDDR5X de capacité inconnue sont également susceptibles d’être intégrés à ce smartphone. Enfin, en ce qui concerne l’affichage, les rumeurs annoncent des écrans avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Nous devons attendre des informations officielles

D’autres détails essentiels comme la disposition de la caméra, la conception de la charnière et le design extérieur général n’ont pas encore été révélés, et je suis certain que des détails émergeront à mesure que le mois d’août approchera.

Étant donné la concurrence croissante de Samsung, Honor, OPPO et OnePlus (qui dévoilera également un smartphone pliable d’ici la fin de l’année), il serait certainement intéressant de voir comment Xiaomi peut contribuer au secteur du smartphone pliable. Et, on peut espérer que l’entreprise arrivera à le lancer sur les marchés internationaux.