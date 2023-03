Samsung pourrait avoir des problèmes avec la charnière de son futur Galaxy Z Fold 5

Vous pourriez pardonner à Samsung les premières inquiétudes concernant la durabilité lorsqu’elle a lancé le Galaxy Z Fold original en 2019. Après tout, les écrans OLED flexibles sont un phénomène assez nouveau dans ce facteur de forme, et on peut être heureux que la technologie existe. Pourtant, quand on vous demande de payer plus de 1 000 euros pour un smartphone, votre attente est légitimement élevé.

Heureusement, trois itérations plus tard, nous n’avons pas vu de problèmes majeurs et généralisés qui auraient poussé les enthousiastes du pliable à revenir aux smartphones traditionnels. Certains ne jurent plus que par le Fold. Cependant, nous approchons tout juste du moment où même les adeptes les plus précoces devraient se heurter à la durée de vie annoncée par Samsung.

La charnière du Galaxy Fold original était conçue pour résister à 200 000 pliages, ce qui correspond à environ cinq ans si vous faites en moyenne 110 pliages par jour. Cinq ans peuvent sembler une éternité lorsqu’il s’agit de posséder un smartphone, mais croyez-le ou non, il y a une partie non négligeable de consommateurs qui n’ont pas peur de tenir la distance jusqu’à ce qu’ils n’en aient plus la force.

Nous voici 4 ans plus tard avec le Galaxy Z Fold 4, et les choses n’ont pas beaucoup changé. Il s’agit toujours de 200 000 plis minimum, bien qu’un nouveau rapport de The Elec suggère que Samsung vise une limite supérieure dure de 300 000 dans le Galaxy Z Fold 5 avant que vous puissiez voir des problèmes majeurs. Bien que cela semble encore un nombre acceptable, les concurrents commencent à laisser entrevoir que Samsung stagne en revendiquant une bien meilleure durabilité.

Lorsque vous regardez des appareils comme le Find N2 et le Find N2 Flip de OPPO avec un indice de 400 000 plis. Ainsi, le Magic VS et le Find N2 dureraient environ 10 ans, ce qui est à peu près une éternité en années d’électronique grand public. Considérant l’avance massive de Samsung, vous pourriez commencer à vous demander si elle essaie même. Cependant, il est bon de ne pas effectuer une telle comparaison.

Quelques raisons

Tout d’abord, il faut tenir compte des objectifs techniques des deux appareils. Samsung a longtemps poussé la barre de l’élégance, en s’efforçant toujours de rendre ses smartphones aussi fins que possible. Lorsque nous comparons la différence entre les points les plus épais du Galaxy Z Fold original et du Galaxy Z Fold 4 – 16 mm et 15,8 mm, respectivement — on peut voir qu’il n’a pas été en mesure de beaucoup l’amincir. Mais comme la rumeur veut que le Galaxy Z Fold 5 ne soit pas plus épais que 14 mm, cela peut avoir un impact considérable sur sa potentielle durabilité, même si Samsung a apporté de nombreuses améliorations structurelles. Pour en revenir à la comparaison avec OPPO, le Find N2 a une épaisseur de 16 mm, ce qui ne semble pas être une différence considérable sur le papier, mais vous la remarquerez probablement avec les deux smartphones en main.

De plus, pour être juste envers Samsung, le Z Flip 4 et le Z Fold 4 ont un indice de résistance à l’eau IPX8 — ni le Find N2 ni le Magic VS n’ont d’indice IP. Si vous faites tomber votre smartphone pliable non résistant à l’eau dans une flaque d’eau après deux ans d’utilisation, ce n’est pas très rassurant de savoir qu’il aurait continué à se plier pendant 8 autres années.

Nous ne savons pas non plus ce que OPPO considère comme un seuil respectable de durabilité à cette marque de 400 000 — est-ce une usure normale pour la charnière de perdre juste une fraction de sa force, ou est-ce littéralement son point de rupture ? Néanmoins, nous espérons voir Samsung repousser les limites de ses appareils pliables un peu plus loin cette année. Ces deux dernières années, Samsung n’a rencontré aucune opposition sur le marché du smartphone pliable, où la concurrence est rare. Avec plus de candidats (espérons-le) cette année, il serait bien que Samsung ressente un peu plus de pression pour innover.