Vous rencontrez une erreur en essayant d’utiliser ChatGPT ? Malheureusement, lorsqu’un service gagne en popularité, vous êtes plus susceptible de rencontrer des erreurs de serveur, des erreurs de connexion et d’autres problèmes.

Voici ce que vous pouvez faire à ce sujet.

Peut-on résoudre une erreur de serveur interne en utilisant ChatGPT ?

ChatGPT fonctionne à distance sur un serveur Web, ce qui signifie qu’il est intrinsèquement vulnérable aux erreurs de serveur qui sont hors de votre contrôle. Si vous voyez une « Internal Server Error » en essayant d’utiliser le service, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour résoudre ce problème. Je vous recommande de faire une pause et de revenir plus tard.

Si vous essayez d’utiliser ChatGPT en utilisant une extension de navigateur ou tout autre service indirect, vous pouvez essayer d’utiliser le service directement en visitant chat.openai.com dans un navigateur Web.

Correction des erreurs de réseau de ChatGPT

Vous pouvez rencontrer d’autres erreurs en essayant d’utiliser le robot de chat OpenAI. Cela inclut toutes sortes d’erreurs de réseau, qui peuvent être le résultat d’un problème de part et d’autre.

La première chose à vérifier si vous recevez une erreur de réseau est votre connexion Internet. Essayez de visiter une page Web dans un autre onglet pour voir si vous pouvez y accéder. Si les autres sites Web fonctionnent correctement, mais que ChatGPT vous donne des erreurs de réseau, pensez qu’il y a un problème avec le service OpenAI.

Si vous utilisez un VPN, vous pouvez essayer de le désactiver et de réessayer. Une activité réseau inhabituelle provenant du réseau VPN pourrait amener ChatGPT à penser que vous n’êtes pas un « vrai » humain, ce qui pourrait interférer avec le service.

Les erreurs de réseau de ChatGPT avec des réponses longues en particulier sont un problème commun selon de nombreux utilisateurs. Demander des réponses plus courtes au chatbot peut éviter les problèmes, surtout pendant les périodes d’affluence. Par exemple, vous pouvez faire précéder votre requête de la mention « en moins de 250 mots, dis-moi… » plutôt que d’une demande plus détaillée du type « écrire un article sur… ».

Si rien d’autre ne fonctionne, vous pouvez toujours essayer de revenir plus tard.

Correction du message d’erreur « At Capacity » de ChatGPT

En raison de la popularité croissante du service, de plus en plus d’utilisateurs voient des messages d’erreur indiquant que ChatGPT est « at capacity » et donc indisponible. Cela se produit lorsque trop d’utilisateurs utilisent le service en même temps. Vous êtes susceptible de voir ce message si vous utilisez ChatGPT en utilisant un plan gratuit.

OpenAI propose un compte ChatGPT Plus auquel vous pouvez souscrire en cliquant sur le bouton « Upgrade to Plus » dans le coin inférieur gauche d’une conversation ChatGPT ou du menu latéral. Cela vous permet d’accéder au chatbot « même lorsque la demande est élevée », de sorte que vous êtes moins susceptible de voir des erreurs « at capacity ». Vous obtiendrez également des réponses plus rapides et un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités qu’OpenAI ajoute au chatbot.

Par ailleurs, si vous n’avez pas envie de payer pour ce service, vous pouvez faire une pause et réessayer votre requête plus tard.

Autres corrections d’erreurs de ChatGPT que vous pouvez essayer

Les erreurs de ChatGPT sont analogues à toutes celles que vous pouvez rencontrer en utilisant un service en ligne. Vous pouvez essayer de rafraîchir la page et de vous connecter et déconnecter à nouveau pour résoudre les problèmes. Le redémarrage de votre navigateur, l’ouverture d’une nouvelle session de « navigation privée » ou l’utilisation d’un autre navigateur peuvent également vous aider.

Mais la plupart du temps, ce type d’erreur est indépendant de votre volonté. Si ChatGPT ne fonctionne pas, pourquoi ne pas passer un peu de temps à tester les réponses de recherche à base d’intelligence artificielle de Bing ?