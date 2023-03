L’iPhone 16 utilisera les propres modems 5G d’Apple, selon le PDG de Qualcomm

Apple travaille depuis un certain temps à la fabrication de ses propres modems pour ses iPhone, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Il semble que cela va finalement prendre forme, car le géant de la technologie prévoit de laisser tomber Qualcomm comme fournisseur de modems en 2024 et de fabriquer ses propres modems, comme l’a suggéré le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon.

Lors de l’événement MWC 2023, Cristiano Amon a déclaré à CNBC qu’il ne s’attendait pas à ce qu’Apple utilise les modems de Qualcomm en 2024, car la société pourrait remplacer Qualcomm par ses propres puces de bande de base 5G, peut-être pour l’iPhone 16. « Nous ne faisons aucun plan pour 2024, mon hypothèse de planification est que nous ne fournissons pas [à Apple] un modem en 24, mais c’est à eux de prendre cette décision », a déclaré Amon.

Cette information apparemment officielle fait suite à un récent rapport de Kuo, qui suggérait qu’Apple utiliserait sa puce de bande de base 5G pour l’iPhone SE 4 dont on parle. L’iPhone SE 4 aurait été mis de côté, mais ce ne sera plus le cas. Et en fonction de la réception, il est prévu d’incorporer la même chose dans l’iPhone 16.

On peut donc s’attendre à ce qu’Apple produise enfin ses modems 5G, qui pourraient améliorer la connectivité du réseau et même l’autonomie de la batterie sur le réseau 5G grâce à plusieurs optimisations.

Mais ce n’est pas la première fois que Qualcomm fait allusion à cette transition ; en 2021, la société pensait qu’Apple n’utiliserait pas son modem pour les iPhone en 2023, mais ce ne sera pas le cas et la série d’iPhone 15 inclura la puce Qualcomm. Il pourrait s’agir du modem Snapdragon X70, qui sera une mise à niveau du Snapdragon X65 utilisé pour la gamme d’iPhone 14.

Des modems sur tous les appareils ?

Il reste à voir ce qui se passera réellement. Et si tout se passe bien, Apple pourrait utiliser son modem pour l’iPad et même les Apple Watch, comme l’a laissé entendre Kuo.

Quant à ce que l’on peut attendre de l’iPhone 16, il est bien trop tôt pour se prononcer. Bien qu’une idée approximative indique la présence de la Dynamic Island, des fonctionnalités améliorées de l’appareil photo, et la possibilité de cinq modèles (les modèles standard, les modèles Pro, et le modèle Ultra). La gamme 2024 pourrait inclure un Face ID sous l’écran (d’après Ross Young), ce qui fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps. Cela pourrait être pour les modèles Pro. Et Apple a même obtenu un nouveau brevet pour la même chose, donc, c’est une affaire probable.

Nous attendons de voir ce qui se passera l’année prochaine.