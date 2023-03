Xiaomi pourrait travailler sur une smartwatch Wear OS 3

Selon une source interne, Xiaomi va intégrer les services Google Play et la marque « Wear OS » dans un prochain modèle de sa smartwatch . Cette nouvelle montre Xiaomi devrait constituer un développement passionnant pour les fans de Wear OS, car son utilisation leur permettra d’accéder à des fonctionnalités exclusives rendues possibles par les applications et services de Google. En effet, si MIUI Watch OS est toujours basé sur Android, comme il n’est pas Wear OS, il perd un tas de fonctionnalités exclusives normalement faites pour les appareils Wear OS.

