MWC 2023 : la Xiaomi Watch S1 Pro fait l’objet d’un lancement mondial officiel

Le monde des smartwatches a finalement rattrapé les horlogers traditionnels (et Apple) et a découvert que fabriquer un objet qui va sur nos poignets à partir de matériaux de qualité est la voie à suivre.

Xiaomi a officiellement lancé sa smartwatch Watch S1 Pro au MWC 2023 à Barcelone. La rumeur voulait que l’appareil soit lancé lors du salon, et Xiaomi a confirmé qu’elle coûterait 299,99 euros et serait lancé sur le Mi Store dès le mois de mars.

Les changements les plus importants sont un écran plus grand, avec une dalle AMOLED de 1,47 pouce et une résolution de 480 x 480 pixels. C’est un léger saut en taille et en résolution par rapport à la Xiaomi Watch S1 standard, et il y a eu une réduction de la taille des bords pour un design global amélioré.

La S1 Pro ajoute également une couronne au boîtier, qui remplace l’un des boutons de l’ancien modèle. Le boîtier a également été légèrement modifié. Deux options sont disponibles, noir avec un bracelet en fluoroélastomère, ou argent avec un bracelet en cuir brun.

Les deux appareils disposent d’un écran Always on Display, et utilisent tous deux un cristal de saphir pour une meilleure résistance aux rayures par rapport au verre. Xiaomi a également ajouté un capteur de température à son appareil, bien que l’on ne sache pas comment il sera utilisé dans le cadre de l’offre standard de suivi de la santé. Le GPS est embarqué, ainsi qu’un capteur de fréquence cardiaque PPG avec SpO2, mais il n’y a pas d’ECG à bord.

L’autonomie est de 14 jours grâce à une batterie de 500 mAh. Cette autonomie sera bien sûr plus courte lorsque certaines des fonctions les plus avancées seront activées, mais c’est un excellent chiffre qui ne manquera pas de faire tourner les têtes.

Un tout nouveau système d’exploitation (et familier)

La Watch S1 Pro est la première à utiliser le nouveau logiciel Watch OS de Xiaomi, et non une version de Wear OS 3 de Google. Elle s’inspire tout de même largement de Wear OS et du logiciel watchOS d’Apple. Vous faites glisser l’écran vers le bas pour voir les notifications, vers le haut pour trouver les réglages rapides, et en travers pour voir les tuiles à base de widgets. Appuyez sur la couronne pour faire apparaître une collection d’icônes d’applications sous forme de bulles.

Xiaomi a ajouté Alexa comme assistant virtuel. Il y a beaucoup de cadrans de montre, et une liste de 100 activités à suivre.