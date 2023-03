MWC 2023 : selon le PDG de Qualcomm, Apple utilisera ses propres modems en 2024

by

Qualcomm n’a aucun espoir de rester le principal fournisseur de modems d’Apple et s’attend à perdre cette activité en 2024. Apple et Qualcomm entretiennent une relation conflictuelle, marquée par une alternance d’accords et de poursuites judiciaires.

Pour l’instant, Qualcomm est le principal fournisseur des modems qu’Apple utilise dans ses iPhone et iPad, mais la société de Cupertino a travaillé dur pour construire ses propres modems et ne plus dépendre de Qualcomm.

Il semble que ces plans soient plus proches de la réalité que jamais, selon Cristiano Amon, PDG de Qualcomm. Amon fonde ses prévisions sur l’absence de dialogue entre Qualcomm et Apple concernant les besoins de cette dernière en matière de modem pour la série d’iPhone de l’année prochaine.

« Nous ne prévoyons rien pour 2024, mon hypothèse de planification est que nous ne fournirons pas de modem à [Apple] en 24, mais c’est à eux de prendre cette décision », a déclaré Amon à CNBC lors du Mobile World Congress de Barcelone.

Apple a racheté la division modem d’Intel après que ce dernier se soit retiré du marché, accusant Qualcomm d’avoir créé « un réseau de comportements anticoncurrentiels conçus pour permettre à Qualcomm de contraindre les clients, de faire basculer le jeu de la concurrence et d’exclure les concurrents, tout en se protégeant de tout examen juridique et en empochant des milliards de dollars de gains illégaux ».

Bien qu’il n’y ait pas d’amour perdu entre Apple et Qualcomm, cette dernière va certainement ressentir un choc financier en perdant le lucratif marché de l’iPhone. Amon n’a pas voulu révéler si Apple allait toujours payer une redevance de licence technologique à Qualcomm pour sa propre puce modem. Mais le dirigeant a fait remarquer qu’exiger le paiement d’une redevance est « indépendant de la fourniture d’une puce ».