Voici la nouvelle Xiaomi Watch S1 et les écouteurs Xiaomi Buds 3T Pro

Comme confirmé précédemment, Xiaomi a lancé sa série phare Xiaomi 12 sur le marché mondial par un événement virtuel hier. Cependant, les appareils Xiaomi 12 ne sont pas les seuls produits que le géant chinois a lancés cette semaine. Elle a également lancé la Xiaomi Watch S1 et les écouteurs entièrement sans fil Buds 3T Pro aux côtés de la série Xiaomi 12.

Jetons donc un coup d’œil aux spécifications de la dernière smartwatch et des écouteurs de Xiaomi.

Watch S1

Commençons par la Xiaomi Watch S1, la montre connectée lancée en Chine à la fin de l’année dernière avec diverses fonctions axées sur la santé et le fitness. Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce, monté sur un cadran circulaire. L’appareil est doté d’un châssis en acier inoxydable et d’un revêtement en verre saphir sur l’écran AMOLED.

La Xiaomi Watch S1 est dotée de la technologie GPS multi-système à double bande et du support des paiements NFC. L’appareil dispose également d’un micro intégré et d’un haut-parleur pour prendre en charge les appels basés sur le Bluetooth et est couplé à une batterie de 470 mAh qui peut fournir jusqu’à 12 jours d’autonomie avec une utilisation régulière.

En ce qui concerne les fonctions de santé et de fitness, les utilisateurs peuvent accéder à plus de 117 modes sportifs dédiés pour répondre à leurs besoins quotidiens en matière de fitness. De plus, il y a un capteur de fréquence cardiaque pour surveiller la fréquence cardiaque toute la journée et un capteur SpO2 pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang. L’appareil est également résistant à l’eau jusqu’à 50 m et fonctionne avec la surcouche MIUI Watch. Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur montre en utilisant plus de 200 cadrans de montre dans l’application compagnon.

Watch S1 Active

La Watch S1 Active est une version plus sportive de la variante standard et est livrée avec des fonctionnalités et des spécifications analogues. Elle dispose du même écran AMOLED de 1,43 pouce, mais son châssis métallique est plus sportif que celui de la Watch S1 standard. Elle dispose également du même système GPS multi-système à double bande pour suivre avec précision vos courses et vos séances d’entraînement. En outre, l’appareil prend également en charge les assistants vocaux et les fonctions NFC.

La Watch S1 Active dispose également de plus de 117 modes sportifs et de 19 modes d’entraînement professionnels pour répondre aux besoins athlétiques des utilisateurs. Elle est également dotée d’une fonction de surveillance de la fréquence cardiaque tout au long de la journée, d’une fonction de surveillance de l’oxygène grâce au capteur SpO2 intégré et d’une fonction de suivi précis du sommeil. L’appareil est étanche à 50 mètres et se décline en trois coloris : Moon White, Space Black et Ocean Blue. Les utilisateurs obtiennent également trois couleurs supplémentaires de bracelet de montre comme le rouge, le vert et l’orange pour mélanger et assortir les styles.

Xiaomi Buds 3T Pro

En ce qui concerne les Xiaomi Buds 3T Pro, il s’agit d’une paire d’écouteurs entièrement sans fil avec des fonctionnalités haut de gamme comme l’annulation active du bruit (ANC), le mode transparence, la recharge sans fil, etc. Les écouteurs sont dotés d’un design intra-auriculaire et d’un double conducteur de 10 mm pour offrir un son de haute qualité.

Les utilisateurs peuvent activer le mode d’annulation active du bruit (ANC) pour supprimer le bruit environnant jusqu’à 40 dB. Le mode ANC des écouteurs est subdivisé en trois sous-modes : mode léger, mode équilibré et mode adaptatif. Cependant, si les utilisateurs ne veulent pas bloquer les bruits ambiants autour d’eux, ils peuvent passer au nouveau mode de transparence double, comprenant un mode standard et un mode amélioré pour la voix, sur les Buds 3T Pro pour permettre aux microphones intégrés de capturer le bruit environnant.

En outre, les Buds 3T Pro prennent en charge la dernière technologie Bluetooth 5.2 pour une expérience audio à faible latence pendant les jeux. Ils prennent également en charge le son spatial pour offrir une expérience de son surround immersive pendant les films et les émissions de télévision, et le codec LHDC 4.0. Les utilisateurs peuvent également faire appel à des assistants vocaux à l’aide de ces écouteurs, qui sont classés IP55 pour leur résistance à l’eau et à la poussière.

En ce qui concerne la batterie, alors que le boîtier des Buds 3T Pro contient une batterie de 380 mAh, les écouteurs eux-mêmes contiennent une batterie de 38 mAh chacun. Selon Xiaomi, les écouteurs peuvent offrir jusqu’à 6 heures d’autonomie sans ANC. Cependant, combinés à l’étui de charge, ils pourront fonctionner jusqu’à 24 heures avec l’ANC activé. En outre, l’étui de charge des Buds 3T Pro prend en charge la recharge sans fil. Les Buds 3T Pro sont disponibles en deux coloris : noir carbone et blanc brillant.

Prix et disponibilité

Maintenant, en ce qui concerne les prix, alors que les Xiaomi Buds 3T Pro seront vendus au prix de 199 dollars, et vous pouvez voir les prix des modèles Xiaomi Watch S1 ci-dessous. Une chose à noter est que le modèle standard Watch S1 est livré avec deux options de bracelet — un cuir et un bracelet spécial en caoutchouc fluoré dans la boîte.

Watch S1 : 269 dollars

Watch S1 Active : 199 dollars

Quant à la disponibilité, les deux variantes de la Xiaomi Watch S1, ainsi que les écouteurs Buds 3T Pro, seront disponibles à l’achat chez divers revendeurs en ligne et hors ligne sur le marché mondial.