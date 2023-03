La feuille de route du casque de réalité mixte de Samsung dévoilée ?

by

À mesure que la technologie progresse, la réalité mixte fait parler d’elle. Des entreprises, de Meta à Microsoft, investissent dans la réalité mixte, qui combine les mondes physique et virtuel, et Samsung ne fait pas exception.

Selon l’article de CNBC, avec l’aide de Google (Alphabet) et du géant américain des puces Qualcomm, Samsung élabore une feuille de route pour créer des produits de réalité mixte. Le vice-président exécutif de Samsung chargé de l’électronique, Patrick Chomet, a déclaré que le partenariat avec Google et Qualcomm ne concernait pas uniquement les trois entreprises. Il n’en reste pas moins qu’il est également destiné à développer le marché de la réalité mixte.

Les applications et expériences de réalité mixte sont accessibles par des casques, et Qualcomm vend des puces spécialement conçues pour les produits de réalité mixte. Samsung a des années d’expérience dans la conception de matériel, tandis que la force de Google réside dans son système d’exploitation Android et dans les développeurs qui créent des applications pour ce système.

Samsung a déjà eu une expérience de la réalité virtuelle par le passé. En 2015, elle a lancé le casque Gear VR, qui nécessitait l’insertion d’un smartphone. Cependant, les fabricants d’électronique s’éloignent de ce modèle pour se tourner vers des casques sans fil. Samsung mise sur l’avenir de la réalité mixte. Elle veut créer un écosystème dynamique avec des développeurs, des sociétés de contenu et des sociétés d’applications qui créeront des innovations et des expériences pour cet écosystème.

Samsung dispose déjà d’un portefeuille d’appareils, des smartphones aux montres. Un produit de lunettes connectées pourrait renforcer le lien avec l’écosystème sur lequel de nombreuses grandes entreprises technologiques se concentrent aujourd’hui.

Un réel intérêt pour Samsung

Alors que l’industrie technologique continue de progresser, Samsung prend l’initiative de créer des produits de réalité mixte et un écosystème qui profiteront à l’ensemble du secteur. Il est clair que la réalité mixte est l’avenir, et les entreprises comme Samsung n’ont pas peur de relever de nouveaux défis.

Pour Samsung, un produit de réalité mixte s’intégrerait parfaitement dans son portefeuille d’appareils, allant des smartphones aux montres. Grâce à la vaste expérience de Samsung en matière de conception de matériel, l’entreprise serait bien placée pour créer une expérience utilisateur optimisée qui relie ses différents produits.

Le potentiel de la réalité mixte est énorme, et il sera intéressant de voir ce que Samsung peut faire avec cette technologie. Il semble que le géant sud-coréen de la technologie s’intéresse réellement à ce marché, mais il faudra être patient pour savoir ce qu’elle nous réserve. Meta a déjà lancé un casque de réalité mixte à 1 800 euros, le Meta Quest Pro, et Apple se préparerait à lancer un casque de réalité mixte au printemps. Microsoft, quant à elle, dispose de son propre casque de réalité mixte, HoloLens, et le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a récemment dévoilé son prototype de lunettes de réalité augmentée.